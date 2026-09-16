Digital Payments: UPI पर नया नियम आने के बाद पेट्रोल-डीजल खरीदना भी होगा महंगा? क्या ग्राहक की जेब पर भी पड़ेगा इसका असर
Digital Payments: देश में डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. 15 अक्टूबर 2026 से UPI के चुनिंदा P2M ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू किया गया है. इस फैसले को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन हो रही है. कई लोगों को लग रहा है कि क्या उन्हें कोई भी सामान खरीदने पर एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे.
पेट्रोल पंपों पर कितना चार्ज लगेगा?
देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल भराते समय पंप पर भी यह शुल्क लागू होगा. अगर आप UPI के जरिए पेमेंट करते हैं तो ऐसे में MDR (Merchant Discount Rate) लागू होगा. पेट्रोल पंपों पर अगर 2,000 रुपये से ज्यादा का पेट्रोल-डीजल भरवाया और UPI से पेमेंट किया तो 0.4% वाला रेट लागू नहीं होगा.
फ्यूल के लिए क्या होंगे चार्ज?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है कि आपने 5,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया तो उसपर 12 रुपये चार्ज नहीं लगेगा. नियमों के मुताबिक, फ्यूल के लिए पेमेंट के मामले में 5 रुपये के फ्लैट MDR चार्ज करने का प्रावधान है.
क्या ग्राहक को भी देना होगा चार्ज?
कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराते समय ग्राहक को भी इसके चार्ज का भुगतान करना होगा. देखा जाए तो यह नियम मरचेंट यानि व्यापारियों के लिए लागू हैं. ग्राहक को इसकी भरपाई करने की जरूरत नहीं है. यह शुल्क पंप संचालक द्वारा दिया जाएगा.
क्या करेगा ग्राहक?
अगर पेट्रोल पंप पर आपसे बढ़ाए गए शुल्क को वसूलने के लिए ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं तो ऐसे में आप बिल को बांट सकते हैं. यानी कुछ पैसा कैश तो कुछ ऑनलाइन दे सकते हैं. इससे आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं होगी.
किन सेक्टर्स को मिलेगी राहत?
माना जा रहा है कि कुछ सेक्टरों को इन चार्जेस से रियायत दी गई है. इनमें रेलवे, टेलीकॉम और फ्यूल और कैपिटल मार्केट शामिल हैं. इन सभी जगहों पर न तो मरचेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे और न ही ग्राहक को कोई पैसा देना होगा.