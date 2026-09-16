Digital Payments: UPI पर नया नियम आने के बाद पेट्रोल-डीजल खरीदना भी होगा महंगा? क्या ग्राहक की जेब पर भी पड़ेगा इसका असर

Digital Payments: देश में डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. 15 अक्टूबर 2026 से UPI के चुनिंदा P2M ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू किया गया है. इस फैसले को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन हो रही है. कई लोगों को लग रहा है कि क्या उन्हें कोई भी सामान खरीदने पर एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे.