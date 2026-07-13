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क्या आने वाली पीढ़ियां देखेंगी नया महासागर? धरती के इस हिस्से में हो रहा करोड़ों साल का सबसे बड़ा बदलाव

Africa Split: क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया के नक्शे को हम आज जानते हैं, वह भविष्य में पूरी तरह बदल सकता है? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लोकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अफ्रीका में चल रही एक प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया आने वाले लाखों सालों में पृथ्वी पर एक नए समुद्र को जन्म दे सकती है. इथियोपिया और पूर्वी अफ्रीका में बन रही विशाल दरार इस बदलाव का शुरुआती संकते मानी जा रही है. 


By: Shristi S | Published: July 13, 2026 2:00:29 PM IST

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अफ्रीका का कौन सा हिस्सा अलग हो रहा है? - Photo Gallery
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अफ्रीका का कौन सा हिस्सा अलग हो रहा है?

इस बदलाव का असर इथियोपिया के अफार इलाके और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में सबसे ज़्यादा महसूस किया जा रहा है. यहां, अरेबियन, न्यूबियन और सोमाली टेक्टोनिक प्लेट्स एक-दूसरे से दूर जा रही हैं. इससे जमीन में बड़ी दरारें आ रही हैं, और कॉन्टिनेंट धीरे-धीरे अलग हो रहा है.

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2005 में अचानक 35 मील लंबी दरार दिखी

2005 में, इथियोपिया के रेगिस्तान में अचानक लगभग 35 मील (लगभग 56 km) लंबी एक बड़ी दरार दिखी. साइंटिस्ट्स के मुताबिक, ज्वालामुखी की एक्टिविटी और टेक्टोनिक प्लेट्स के तेज़ी से हिलने की वजह से, जो बदलाव हज़ारों साल में होने चाहिए थे, वे कुछ ही दिनों में हो गए. कई जगहों पर, ज़मीन लगभग 20 फीट तक चौड़ी हो गई.

नया समुद्र कैसे बनेगा? - Photo Gallery
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नया समुद्र कैसे बनेगा?

साइंटिस्ट्स के मुताबिक, जैसे-जैसे यह रिफ्ट चौड़ा और गहरा होगा, सोमाली प्लेट मेन अफ्रीकन प्लेट (न्यूबियन प्लेट) से पूरी तरह अलग हो जाएगी. फिर रेड सी और गल्फ ऑफ़ ईडन का पानी इस रिफ्ट वैली को भरना शुरू कर देगा. इस प्रोसेस से एक नया समुद्र बन सकता है, और अलग हुआ हिस्सा एक बड़ा आइलैंड बन सकता है.

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कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? - Photo Gallery
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कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे?

इस बदलाव का असर सोमालिया, इथियोपिया, केन्या, तंजानिया, जिबूती और इरिट्रिया जैसे देशों पर पड़ सकता है. हालांकि यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, लेकिन भविष्य में इन इलाकों की ज्योग्राफी पूरी तरह बदल सकती है. साइंटिस्ट्स इस पूरे इलाके पर लगातार नज़र रख रहे हैं.

क्या यह बदलाव अभी होने वाला है? - Photo Gallery
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क्या यह बदलाव अभी होने वाला है?

हालांकि, यह बदलाव तुरंत नहीं होगा. यह प्रोसेस बहुत धीमा है, और टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल सिर्फ़ लगभग 0.5 सेंटीमीटर (0.2 इंच) की दर से अलग हो रही हैं. इसलिए, अगले 24 घंटों, कुछ सालों या कुछ दशकों में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. यह पूरी प्रक्रिया नैचुरल है और इसे पूरा होने में लाखों साल लगेंगे.

एक नया महासागर बनने में कितना समय लगेगा? - Photo Gallery
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एक नया महासागर बनने में कितना समय लगेगा?

साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि अफ्रीका को पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटने और एक नया महासागर बनने में 5 मिलियन से 10 मिलियन साल (5 से 10 मिलियन साल) लग सकते हैं. इसका मतलब है कि यह भविष्य की जियोलॉजिकल घटना है, लेकिन इसके शुरुआती संकेत आज इथियोपिया और अफ़ार इलाके में साफ दिखाई दे रहे हैं.

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साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं? - Photo Gallery
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साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं?

जियोलॉजिस्ट्स के अनुसार, यह पृथ्वी की नॉर्मल टेक्टोनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और भविष्य में पृथ्वी के मैप में बड़े बदलाव ला सकता है. जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ़ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीड्स समेत कई इंस्टीट्यूशन्स के साइंटिस्ट्स इस एरिया में लगातार रिसर्च कर रहे हैं. उनका मानना ​​है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी जियोलॉजिकल घटनाओं में से एक है.

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