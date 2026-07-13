क्या आने वाली पीढ़ियां देखेंगी नया महासागर? धरती के इस हिस्से में हो रहा करोड़ों साल का सबसे बड़ा बदलाव

Africa Split: क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया के नक्शे को हम आज जानते हैं, वह भविष्य में पूरी तरह बदल सकता है? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लोकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अफ्रीका में चल रही एक प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया आने वाले लाखों सालों में पृथ्वी पर एक नए समुद्र को जन्म दे सकती है. इथियोपिया और पूर्वी अफ्रीका में बन रही विशाल दरार इस बदलाव का शुरुआती संकते मानी जा रही है.