1110 मैच, 4000 विकेट और 39000 रन! 52 की उम्र में खेला आखिरी मैच, वो इकलौता खिलाड़ी जिसका सचिन भी नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड!

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के बादशाह

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के 'अमर बादशाह' विल्फ्रेड रोड्स के आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं कि वे किसी परीकथा जैसे लगते हैं. उन्होंने कुल 1,110 फर्स्ट-क्लास मैच खेले—एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे आज के दौर में छूना भी लगभग नामुमकिन है. इतने लंबे करियर के दौरान, रोड्स ने खेल के सिर्फ़ एक पहलू में ही नहीं, बल्कि एक ऑल-राउंडर के तौर पर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. एक गेंदबाज के तौर पर शुरुआत करके मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज और बाद में ओपनर के तौर पर खूब रन बनाना उनकी अद्भुत काबिलियत को दिखाता है. वह दुनिया के इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 4,000 विकेट लिए और 39,000 से ज़्यादा रन बनाए.