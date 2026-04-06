सावधान! आपका Wi-Fi बना सकता है आपके लिए मुसीबत, हैकर्स खेल रहे खतरनाक गेम

Hackers can hack your WiFi: आज के डिजिटल दौर में सस्ते और स्मार्ट गैजेट्स के साथ मुफ्त ऐप्स का लालच के कारण कई बार लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. कई लोग यह सोचकर फ्री सर्विस वाले ऐप्स और अनजान ब्रांड का इस्तेमाल कर लेते हैं, कि थोड़ा खर्च कम हो जाएगा. लेकिन कई बार यह काफी गंभीर साबित हो सकता है. बता दें कि, बिना जानकारी के आपका WI-FI किसी और के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए भी किया जा सकता है.