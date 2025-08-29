क्या जगह बदलने से बदल जाता है वजन? सच जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

हम सभी अपने वजन को लेकर चिंतित रहते हैं। कभी स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो कभी सुंदरता और फिटनेस के लिए हम इसे मापते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप किसी और देश में जाएँ तो आपका वजन बदल सकता है? यह सुनने में अजीब लगता है, पर यह बिल्कुल सच है।