मानसून के मौसम में आपके भी बाल हो जाते हैं चिपचिपे और ऑयली? ये घरेलू टिप्स करेंगे आपकी help

बरसात के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है. इस उमस भरे मौसम में पसीना ज़्यादा आता है, साथ ही सिर की त्वचा से निकलने वाला प्राकृतिक तेल भी पसीने, धूल, गंदगी और इस्तेमाल किए गए हेयर प्रोडक्ट्स के साथ मिल जाता है. समय के साथ, इस तरह के जमाव से बालों की जड़ें जल्द ही ऑयली दिखने लगती हैं. साथ ही इससे खुजली या सिर की त्वचा में असहज और खिंचाव महसूस हो सकता है. अगर आप भी ऑयली स्कैल्प से परेशान हैं, तो इससे बचने के लिए यहां कुछ आसान टिप्स बताये गए हैं.