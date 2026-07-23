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मानसून के मौसम में आपके भी बाल हो जाते हैं चिपचिपे और ऑयली? ये घरेलू टिप्स करेंगे आपकी help

बरसात के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है. इस उमस भरे मौसम में पसीना ज़्यादा आता है, साथ ही सिर की त्वचा से निकलने वाला प्राकृतिक तेल भी पसीने, धूल, गंदगी और इस्तेमाल किए गए  हेयर प्रोडक्ट्स के साथ मिल जाता है. समय के साथ, इस तरह के जमाव से बालों की जड़ें जल्द ही ऑयली दिखने लगती हैं. साथ ही इससे खुजली या सिर की त्वचा में असहज और खिंचाव महसूस हो सकता है. अगर आप भी ऑयली स्कैल्प से परेशान हैं, तो इससे बचने के लिए यहां कुछ आसान टिप्स बताये गए हैं.


By: Shivangi Shukla | Published: July 23, 2026 4:49:08 PM IST

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क्यों ऑयली हो जाती है स्कैल्प - Photo Gallery
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क्यों ऑयली हो जाती है स्कैल्प

मानसून के मौसम में सिर की त्वचा के तैलीय महसूस होने का एक मुख्य कारण नमी है. सिर की त्वचा प्राकृतिक रूप से सीबम नामक तैलीय पदार्थ उत्पन्न करती है, जो त्वचा और बालों की रक्षा करता है. लेकिन जब मौसम में नमी बनी रहती है और पसीना अधिक आने लगता है, तो यह तेल तेजी से जमा हो सकता है. इसलिए, बिना ज्यादा कुछ किए भी, आपकी सिर की त्वचा उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी ऑयली महसूस होने लगती है.

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अपने बालों को नियमित रूप से धोएं

अगर आपकी स्कैल्प जल्दी ऑयली हो जाती है, तो नियमित रूप से बाल धोने से अतिरिक्त तेल, पसीना और गंदगी दूर करने में मदद मिल सकती है. बाल बहुत ज्यादा ऑयली होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

स्कैल्प पर कंडीशनर लगाने से बचें - Photo Gallery
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स्कैल्प पर कंडीशनर लगाने से बचें

कंडीशनर मुख्य रूप से बालों की लंबाई और सिरों के लिए होता है. स्कैल्प पर सीधे गाढ़ा कंडीशनर लगाने से बालों की जड़ें तैलीय और चिपचिपी दिख सकती हैं. इसलिए उन पर कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए.

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गीले बालों को कभी न बांधें

गीले बालों को बांधने से सिर की त्वचा के पास नमी फंसी रह सकती है. उमस भरे मौसम में, इससे सिर की त्वचा चिपचिपी और असहज महसूस हो सकती है. इसलिए गीले बालों को कभी न बांधें.

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अपने हेयरब्रश और तकिए के कवर को साफ रखें

आपके हेयरब्रश और तकिए के कवर पर तेल, पसीना और हेयर प्रोडक्ट्स जमा हो सकते हैं. गंदे ब्रश का इस्तेमाल करने या कई दिनों तक एक ही तकिए के कवर पर सोने से तेल और गंदगी वापस आपके बालों में जा सकती है.

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ग्रीसी हेयर ऑयल और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें

बालों में बहुत अधिक तेल, सीरम, जेल या स्टाइलिंग क्रीम लगाने से स्कैल्प पर प्रोडक्ट जमा हो सकता है. मानसून के दौरान, उमस भरे मौसम में यह जमाव और भी भारी महसूस हो सकता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए.

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