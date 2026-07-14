बड़ी उम्र की महिलाओं में आखिर ऐसा क्या देखते हैं पुरुष कि खिंचे चले आते हैं? साइकोलॉजी के नजरिए से समझें!
वो कहते हैं न कि प्यार को उम्र दिखाई नहीं देती. इस सोच को आज की जनरेशन बखूबी फॉलो कर रही है. जहां पहले बड़े उम्र के पुरुष और कम उम्र की महिलाओं के बीच रिलेशनशिप काफी कॉमन था. ठीक वैसे ही आज बड़ी उम्र की महिलाओं से प्यार और शादी आम बात होती जा रही है. हालांकि कई मायनों में समाज पुरुषों से बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ संबंध को स्वीकार नहीं करता लेकिन आधुनिक सोच के आगे कहां समाज की रुढ़िवादी सोच, नियम-कानून काम करते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ मामला प्यार या शादी का नहीं है. रिसर्च से खुलासा हुआ है कि बड़ी उम्र की महिलाओं से प्यार और शादी करने पर रिश्ते ज्यादा बेहतर ढंग से निभ जाते हैं. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लगभग 25 प्रतिशत पुरुष अपनी आयु से अधिक उम्रदराज महिलाओं में दिलचस्पी ले रहे हैं तो लगभग 23 फीसदी महिलाएं भी अब खुद से छोटे पुरुषों के साथ खुशहाली हासिल कर रही है. लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों पुरुषों को अपने से अधिक उम्र की महिलाओं में ज्यादा दिलचस्पी हो रही है?
मेच्योर और समझदार होती है अधिक उम्र की महिलाएं
वो कहते हैं न जिंदगी का तजुर्बा बढ़ती उम्र के साथ ही होता है और महिलाएं अपनी उम्र के साथ जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने के सलीके सीख लेती हैं. वो पहले से कहीं ज्यादा इमोशनली स्टेबल हो जाती है. उनमें जगब की मेच्योरिटी डेवलप हो जाती है जो युवा लड़कों को अट्रैक्ट करती है. बड़ी उम्र की महिलाएं घुमी-फिरी बातों के बजाए सीधे पॉइंट की बात करती हैं जो लड़कों को पसंद होता है. और अपनी इसी मेच्योरिटी और समझदारी से वो रिश्तों को आसानी से हैंडल कर लेती हैं.
सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस पर रहता है जोर
रिश्ते में अधिक उम्र की महिला सिर्फ इमोशनली ही नहीं, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होती है. वो काफी कॉन्फिडेंस से काम लेती हैं. समय के साथ उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है. और उनका कॉन्फिडेंस उम्र में छोटे पार्टनर को एक इंडिपेंडेंट और हसल फ्री लाइफ जीने के लिए प्रेरित करता है. साइकोलॉजी के मुताबिक, पुरुष या युवा ज्यादातर कॉन्फिडेंट और स्पष्ट सोच वाली महिलाओं की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं.
इमोशनल सिक्योरिटी की फीलिंग
पुरुषों से अधिक उम्र की महिलाएं इमोशनली मेच्योर होती हैं. वो छोटी-छोटी बातों पर ड्रामा क्रिएट नहीं करतीं. अपने इमोशन्स को बैलेंस करना और संभालना जानती हैं इसलिए वो बार-बार पुरुषों का सहारा नहीं तलाशती बल्कि पुरुषों के बुरे वक्त में इमोशनल मेच्योरिटी से काम लेती हैं जिससे पुरुषों को सिक्योरिटी और अपनेपन का अहसास होता है. ऐसी महिलाएं रिश्ते को लॉयलिटी के साथ निभाती हैं और पुरुषी की भावनाएं की कद्र करती हैं जिससे एक इनोशनल बॉन्ड क्रिएट होता है.
रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने की अपार क्षमता
अपने से अधिक उम्र की महिलाओं में पुरुष समझदार इंसान को देखते हैं जो रिलेशनशिप को सीरियली लेती है. छोटी-छोटी बातों पर हाईपर नहीं होतीं बल्कि गंभीरता से सोच-विचार करने के बाद फैसला करती हैं. इन महिलाओं के रिश्ते टूटने के चांसेस कम होती हैं और कम उम्र के पुरुष रिश्ते में इस तरह की सिक्योरिटी ही चाहिए. जो महिलाएं रिश्तों को खत्म करने या तोड़ने के बजाए सुलझाने की कोशिश करती हैं, वो कम उम्र के पुरुषों को पसंद आती हैं.
ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन
ज्यादा पुरुष महिलाओं की ओर फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं. हालांकि इमोशनल मेच्योरिटी काफी मैटर करती है लेकिन फर्स्ट इम्प्रैशन लुक्स का ही होता है. और पुरुषों से उम्र में बड़ी महिलाएं खुद को मेंटेन करने का तरीका बखूबी जानती हैं. उनकी पर्सनैलिटी कम उम्र के पुरुषों को अट्रैक्ट करती है. Verywellmind की मानें तो अधिक उम्र की महिला और कम उम्र के पुरुष के बीच के रिश्ते समाज में सवालिया निशान बन जाते हैं लेकिन दोनों पक्षों में प्यार और अंडरस्टैंडिंग बरकरार रहे तो उम्र मात्र एक नंबर है. पसंद-नापसंद के पीछे इंडिविजुअल अनुभव और सोच होती है.