बड़ी उम्र की महिलाओं में आखिर ऐसा क्या देखते हैं पुरुष कि खिंचे चले आते हैं? साइकोलॉजी के नजरिए से समझें!

वो कहते हैं न कि प्यार को उम्र दिखाई नहीं देती. इस सोच को आज की जनरेशन बखूबी फॉलो कर रही है. जहां पहले बड़े उम्र के पुरुष और कम उम्र की महिलाओं के बीच रिलेशनशिप काफी कॉमन था. ठीक वैसे ही आज बड़ी उम्र की महिलाओं से प्यार और शादी आम बात होती जा रही है. हालांकि कई मायनों में समाज पुरुषों से बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ संबंध को स्वीकार नहीं करता लेकिन आधुनिक सोच के आगे कहां समाज की रुढ़िवादी सोच, नियम-कानून काम करते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ मामला प्यार या शादी का नहीं है. रिसर्च से खुलासा हुआ है कि बड़ी उम्र की महिलाओं से प्यार और शादी करने पर रिश्ते ज्यादा बेहतर ढंग से निभ जाते हैं. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लगभग 25 प्रतिशत पुरुष अपनी आयु से अधिक उम्रदराज महिलाओं में दिलचस्पी ले रहे हैं तो लगभग 23 फीसदी महिलाएं भी अब खुद से छोटे पुरुषों के साथ खुशहाली हासिल कर रही है. लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों पुरुषों को अपने से अधिक उम्र की महिलाओं में ज्यादा दिलचस्पी हो रही है?