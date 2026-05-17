गर्मियों में अंजीर ज्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या हो सकती परेशानियां, हैरान कर देंगे 4 बड़े नुकसान

Side Effects Of Figs in Summer: अंजीर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और हेल्दी रखते हैं. अंजीर में कैल्शियम पोटैशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, फाइबर और आयरन जैसे विटामिन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं. अंजीर पेट की के समस्याओं के लिए बेहद फायदेमंद है. लेकिन गर्मियों में इसे कम खाने की सलाह दी जाती है. आइए आपको बताते हैं कि गर्मी में अंजीर कम क्यों खाना चाहिए और इसे खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं.