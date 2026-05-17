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गर्मियों में अंजीर ज्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या हो सकती परेशानियां, हैरान कर देंगे 4 बड़े नुकसान

Side Effects Of Figs in Summer: अंजीर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और हेल्दी रखते हैं. अंजीर में कैल्शियम पोटैशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, फाइबर और आयरन जैसे विटामिन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं. अंजीर पेट की के समस्याओं के लिए बेहद फायदेमंद है. लेकिन गर्मियों में इसे कम खाने की सलाह दी जाती है. आइए आपको बताते हैं कि गर्मी में अंजीर कम क्यों खाना चाहिए और इसे खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं.


By: Lalit Kumar | Published: May 17, 2026 5:05:06 PM IST

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गर्मियों में अंजीर ज्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या हो सकती परेशानियां, हैरान कर देंगे 4 बड़े नुकसान - Photo Gallery
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अंजीर कई परेशानियों फायदेमंद

पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने से लेकर हार्मोन बैलेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने तक, अंजीर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है. यही कारण है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे संतुलित मात्रा में रोज़ाना डाइट का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं.

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अपच का कारण

हेल्थलाइन में छपी एक खबर के मुताबिक गर्मियों में अंजीर के ज्यादा सेवन से अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. वैसे तो अंजीर पेट के लिए बेहद फायदेमंद है. लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, जिस वजह से गर्मियों में इसका सेवन कम करना चाहिए. नहीं तो ब्लोटिंग, पेट में जलन और अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

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एलर्जी

कुछ लोगों को अंजीर से एलर्जी भी हो सकती है. ऐसे लोगों को खासतौर पर गर्मी के मौसम में अंजीर खाने से बचना चाहिए. इसके कारण चेहरे में पिंपल और स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है.

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ब्लीडिंग की समस्या

गर्मियों के मौसम में अंजीर का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है. चूंकि अंजीर की तासीर गर्म होती है जिसकी वजह से यह रेटिनल ब्लीडिंग की वजह बन सकती है. इसके साथ ही अंजीर के ज्यादा सेवन से पीरियड के दौरान भी ज्यादा ब्लीडिंग होने की दिक्कत से गुजरना पड़ सकता है.

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आंतों को नुकसान

गर्मी के मौसम में अंजीर के ज्यादा सेवन से लिवर और आंतों को भी नुकसान हो सकता है. इसे ज्यादा खाने से आंतों में सूजन की दिक्कत हो सकती है. यह कारण है कि गर्मियों में अंजीर या अन्य ऐसे फूड्स जिनकी तासीर गर्म होती है उन्हें कम खाने की सलाह दी जाती है.

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