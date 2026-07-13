Sedan कारों में आखिर क्यों नहीं दिया जाता Rear Wiper? जानिए Hatchback और SUV से कितनी अलग होती हैं ये गाड़ियां
Sedan Rear Wiper: अगर आपने कभी सड़क पर चल रही अलग-अलग तरह की कारों को ध्यान से देखा होगा, लेकिन शायद रियर वाइपर के बारे में कभी नोटिस नहीं किया होगा. लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि सेडान कारों में रियर वाइपर नहीं दिया गया होता है, लेकिन हैचबैक और एसयूवी कारों में आपको रियर वाइपर मिल जाता है.
पीछे का शीशा कम गंदा होता है
सेडान कारों में रियर वाइपर नहीं देने के पीछे एक कारण यह भी होता है कि Sedan में बूट और रियर ग्लास के बीच पर्याप्त दूरी होती है. इससे सड़क से उड़ने वाली धूल, कीचड़ और पानी सीधे शीशे पर कम पहुंचते हैं. इसलिए Rear Wiper की जरूरत भी कम महसूस होती है.
विजिबिलिटी बनी रहती है
देखा जाए तो बारिश के दौरान Sedan के पीछे के शीशे पर पानी जरूर आता है, लेकिन इसकी ढलान यानि स्लोप ऐसी होती है कि पानी जल्दी नीचे की ओर बह जाता है. इससे पीछे का नजारा काफी हद तक साफ बना रहता है.
डिजाइन और लागत
Rear Wiper लगाने के लिए अतिरिक्त मोटर, वायरिंग के साथ ही साथ वॉशर सिस्टम और अन्य पार्ट्स की जरूरत पड़ती है. अगर किसी कार में इसकी जरूरत कम है, तो निर्माता लागत और वजन कम रखने के लिए इसे शामिल नहीं करते.
क्या है इन गाड़ियों में अंतर?
देखा जाए तो सेडान और हैचबैक के अलावा एसयूवी कारों में कई अंतर मिलते हैं. सेडान में आपको अलग बूट स्पेस हाइवे पर एक बैलेंस्ड ड्राइविंग मिलती है और दूसरी तरफ Hatchback में आपको कॉम्पैक्ट साइज रियर वाइपर दिया जाता है.
SUV में Rear Wiper के फायदे
SUV में Rear Wiper रहना जरूरी माना जाता है. बारिश में पीछे की नजारा सारा दिखाई देता है. ऑफ-रोड या कच्ची सड़क पर धूल हटाने में मदद मिलती है. इसलिए रियर वाइपर इन कारों में जरूरी माना जाता है.