Sedan कारों में आखिर क्यों नहीं दिया जाता Rear Wiper? जानिए Hatchback और SUV से कितनी अलग होती हैं ये गाड़ियां

Sedan Rear Wiper: अगर आपने कभी सड़क पर चल रही अलग-अलग तरह की कारों को ध्यान से देखा होगा, लेकिन शायद रियर वाइपर के बारे में कभी नोटिस नहीं किया होगा. लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि सेडान कारों में रियर वाइपर नहीं दिया गया होता है, लेकिन हैचबैक और एसयूवी कारों में आपको रियर वाइपर मिल जाता है.