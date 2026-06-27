क्यों पड़ा था आर.डी. बर्मन का नाम ‘पंचम दा’? आशा भोसले संग लव स्टोरी भी है बेहद दिलचस्प; जानें कुछ खास बातें

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आर.डी. बर्मन और आशा भोसले ने 1960 के दशक में साथ काम करना शुरू किया. 1966 में फिल्म 'तीसरी मंजिल' का गाना 'आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा' उनके रिश्ते में अहम मोड़ साबित हुआ. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. आर.डी. बर्मन, आशा भोसले से छह साल छोटे थे, लेकिन उनसे बेहद प्यार करते थे. परिवार की शुरुआती नाराजगी के बावजूद दोनों ने 1980 में शादी कर ली. शादी के बाद भी उनकी जोड़ी ने संगीत की दुनिया को कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें 'दम मारो दम', 'पिया तू अब तो आजा' और 'चुरा लिया है तुमने' जैसे सदाबहार गीत शामिल हैं.