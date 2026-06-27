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क्यों पड़ा था आर.डी. बर्मन का नाम ‘पंचम दा’? आशा भोसले संग लव स्टोरी भी है बेहद दिलचस्प; जानें कुछ खास बातें

R D Burman: संगीत की दुनिया के महान संगीतकारों में से एक आर डी बर्मन ने अपने करियर में कई कालजयी गाने दिए थे, जो आज भी अमर हैं. उनके जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से हैं, जो काफी दिलचस्प हैं. क्या आप जानते हैं बर्मन साहब का नाम पंचम दा कैसे पड़ा? साथ ही एक नजर डालते हैं पंचम दा और आशा भोसले की प्रेम कहानी पर.


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 27, 2026 9:50:02 PM IST

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नौ साल में गाया था पहला गाना

पंचम दा के नाम से मशहूर आर.डी. बर्मन ने फिल्म जगत को सर्वश्रेष्ठ संगीत दिया है. 1994 में उनके निधन के बाद भी उनके गीत आज भी गाए जाते हैं. भारतीय फिल्म उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन के जनक बर्मन ने अपना पहला गीत मात्र नौ वर्ष की आयु में ही रचा था. पंचम दा के पिता, संगीतकार एस.डी. बर्मन और माता, गीतकार मीरा देव बर्मन का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहा होगा.

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कैसे पड़ा पंचम दा नाम?

द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ महीने पहले, 27 जून 1939 को दक्षिण कोलकाता में राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ. उनका उपनाम टुबलू था, पंचम उपनाम कुछ वर्षों बाद उन्हें मिला. कहा जाता है कि बचपन में वे सप्त स्वर के पांचवें स्वर पर विलाप करते थे, इसीलिए उनको ये नाम दिया गया.

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ओरिजनल साउंड का करते थे प्रयोग

आर.डी. बर्मन अपने प्रयोगात्मक संगीत के लिए जाने जाते थे और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया में बारिश और घरेलू वस्तुओं की प्राकृतिक ध्वनियों का उपयोग करते थे. फिल्म 'छोटे नवाब' के संगीत में, पंचमदा ने रेसो रेसो वाद्य यंत्र और पैर थिरकाने की ध्वनियों को शामिल किया. लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच एक युगल गीत, जिसमें लय को दूसरे वाद्य यंत्र - रेसो रेसो - पर बनाए रखा गया था. यह गीत कुछ महीने पहले रिलीज़ हुई फिल्म 'छोटे नवाब' का था.

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शादीशुदा सिंगर से पंचम दा को हो गया था प्यार

आशा भोसले की पहली शादी गणपतराव भोसले से हुई थी, जिनसे उनके तीन बच्चे हैं. यह शादी सुखद नहीं रही. आशा भोसले ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह अपने तीसरे बच्चे की मां बनने वाली थीं, तब उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया था. उनके अनुसार, ससुराल वाले रूढ़िवादी सोच रखते थे और उन्हें एक गायिका के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए. पहली शादी टूटने के बाद आशा भोसले ने अपनी जिंदगी को फिर से संभाला. इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन (आर.डी. बर्मन) से हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया.

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आर.डी. बर्मन और आशा भोसले ने 1960 के दशक में साथ काम करना शुरू किया. 1966 में फिल्म 'तीसरी मंजिल' का गाना 'आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा' उनके रिश्ते में अहम मोड़ साबित हुआ. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. आर.डी. बर्मन, आशा भोसले से छह साल छोटे थे, लेकिन उनसे बेहद प्यार करते थे. परिवार की शुरुआती नाराजगी के बावजूद दोनों ने 1980 में शादी कर ली. शादी के बाद भी उनकी जोड़ी ने संगीत की दुनिया को कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें 'दम मारो दम', 'पिया तू अब तो आजा' और 'चुरा लिया है तुमने' जैसे सदाबहार गीत शामिल हैं.

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