Chandigarh: पंजाब या हरियाणा! एक शहर पर दो राज्यों का हक क्यों? जानें चंडीगढ़ की ऐतिहासिक कहानी
Chandigarh Capital History: जनरल नॉलेज सभी कॉम्पिटिटिव और सरकारी एग्जाम का एक ज़रूरी हिस्सा है, जिसमें UPSC, SSC, बैंक PO/क्लर्क और दूसरी पोस्ट के एग्जाम भी शामिल हैं, जो आपको ज़्यादा नंबर लाने में मदद कर सकते हैं. इन एग्जाम को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में मज़बूत बेस होना चाहिए. एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के सवालों में से एक यह है कि दो राज्यों की राजधानी कौन सा शहर है. हाँ, आपने सही सुना. इस सवाल का जवाब चंडीगढ़ है, जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है. हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों ने चंडीगढ़ को अपने दायरे में लाने का दावा किया है और यह दोनों राज्यों के बीच झगड़े का मुद्दा रहा है.
प्रस्ताव हुआ जारी
पंजाब असेंबली ने 1 अप्रैल, 2022 को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें चंडीगढ़ को तुरंत राज्य को ट्रांसफर करने की मांग की गई. प्रस्ताव के मुताबिक, हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होकर बना था और जब भी पहले किसी राज्य का बंटवारा हुआ है, राजधानी पेरेंट स्टेट के पास ही रही है. इसलिए, पंजाब चंडीगढ़ को पूरी तरह से राज्य को ट्रांसफर करने का दावा करता रहा है.
क्या कहा गया?
प्रस्ताव में कहा गया, “भाईचारा बनाए रखने और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह सदन एक बार फिर राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि वो चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब को ट्रांसफर करने के लिए केंद्र सरकार के सामने मामला उठाए.”
ऐसे हुआ राज्यों का बंटवारा
जब 1966 में पंजाब को फिर से बनाया गया और हरियाणा को उससे अलग किया गया, तो दोनों राज्यों ने चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश पर अपना दावा किया. राज्य का बंटवारा भाषा के आधार पर पंजाबी बोलने वाले पंजाब और हिंदी बोलने वाले हरियाणा के आधार पर किया गया था.
चंडीगढ़ को मिली जॉइंट कैपिटल की पहचान
कुछ इलाके हिमाचल प्रदेश को भी दिए गए थे. तब चंडीगढ़ को जॉइंट कैपिटल होने की खास पहचान मिली.
इंदिरा गांधी ने अपनाया था टेम्पररी तरीका
यह मरहूम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तुरंत के झगड़े को सुलझाने का एक टेम्पररी तरीका था. उन्होंने इसे UT घोषित कर दिया और शहर का मैनेजमेंट सीधे केंद्र के कंट्रोल में कर दिया गया.
पंजाब के हक में चंडीगढ़
हालांकि, प्रॉपर्टी के 60:40 बंटवारे के साथ चंडीगढ़ अभी भी पंजाब के हक में ज़्यादा काम करता रहा. हालांकि, 1976 में, केंद्र को पंजाब और हरियाणा की जॉइंट कैपिटल के तौर पर UT का स्टेटस बढ़ाना पड़ा.