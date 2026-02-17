Chandigarh: पंजाब या हरियाणा! एक शहर पर दो राज्यों का हक क्यों? जानें चंडीगढ़ की ऐतिहासिक कहानी

Chandigarh Capital History: जनरल नॉलेज सभी कॉम्पिटिटिव और सरकारी एग्जाम का एक ज़रूरी हिस्सा है, जिसमें UPSC, SSC, बैंक PO/क्लर्क और दूसरी पोस्ट के एग्जाम भी शामिल हैं, जो आपको ज़्यादा नंबर लाने में मदद कर सकते हैं. इन एग्जाम को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में मज़बूत बेस होना चाहिए. एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के सवालों में से एक यह है कि दो राज्यों की राजधानी कौन सा शहर है. हाँ, आपने सही सुना. इस सवाल का जवाब चंडीगढ़ है, जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है. हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों ने चंडीगढ़ को अपने दायरे में लाने का दावा किया है और यह दोनों राज्यों के बीच झगड़े का मुद्दा रहा है.