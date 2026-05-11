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Watermelon rind uses: जापान में तरबूज के छिलके कचरा नहीं, सेहत का खजाना, बिकते हैं सुपरमार्केट में, जानें खासियत

Watermelon rind uses: गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में तरबूज की भरमार दिखाई देने लगती है. लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं और इसके लाल हिस्से का स्वाद लेने के बाद छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. वहां तरबूज के छिलकों को बेहद उपयोगी माना जाता है और उनसे कई तरह की डिशेज तैयार की जाती हैं. जापान के सुपरमार्केट में तरबूज के छिलके पैक होकर बिकते हैं और लोग इन्हें खरीदकर घर ले जाते हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: May 11, 2026 1:46:38 PM IST

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Watermelon rind uses: जापान में तरबूज के छिलके कचरा नहीं, सेहत का खजाना, बिकते हैं सुपरमार्केट में, जानें खासियत - Photo Gallery
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जापान में नहीं फेंके जाते तरबूज के छिलके

भारत समेत कई देशों में लोग तरबूज खाने के बाद इसके छिलकों को सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन जापान में यही छिलके बेहद काम की चीज माने जाते हैं. वहां लोग इन्हें अलग-अलग रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं और स्वाद के साथ सेहत का भी फायदा उठाते हैं.

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सुपरमार्केट में पैक होकर बिकते हैं छिलके

जापान के बाजारों और सुपरमार्केट में तरबूज के छिलके अलग से पैक करके बेचे जाते हैं. लोग इन्हें खरीदकर घर ले जाते हैं और कई तरह की डिशेज तैयार करते हैं. यह वहां की फूड कल्चर का अहम हिस्सा बन चुका है.

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छिलकों से बनता है खास जापानी आचार

aजापानी लोग तरबूज के सफेद हिस्से से ‘Tsukemono’ नाम का पारंपरिक आचार बनाते हैं. यह आचार अपने अलग स्वाद, हल्के खट्टेपन और क्रंची टेक्सचर की वजह से काफी पसंद किया जाता है.

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ऐसे तैयार किया जाता है आचार

आचार बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के हरे हिस्से को हटाकर सफेद भाग को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है. इसके बाद इसे राइस विनेगर या वाइन के साथ जिपलॉक बैग में रखकर कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है.

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सुजुकी देता है अलग फ्लेवर

राइस विनेगर से तैयार किए गए इस जापानी अचार को ‘Suzuke’ कहा जाता है. इसका स्वाद हल्का मीठा, थोड़ा कड़वा और बेहद क्रंची होता है. जापान में इसे खाने के साथ साइड डिश की तरह परोसा जाता है.

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छिलकों की सब्जी भी होती है मशहूर

जापान के कई हिस्सों में तरबूज के छिलकों को सब्जी की तरह पकाया जाता है. इसमें मसाले और दूसरी सब्जियां मिलाकर स्वादिष्ट डिश तैयार की जाती है, जिसे लोग चाव से खाते हैं.

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हेल्दी स्मूदी में भी होता है इस्तेमाल

तरबूज के सफेद छिलकों को दूसरे फलों के साथ ब्लेंड करके हेल्दी स्मूदी बनाई जाती है. यह स्मूदी फाइबर से भरपूर होती है और गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है.

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