Watermelon rind uses: जापान में तरबूज के छिलके कचरा नहीं, सेहत का खजाना, बिकते हैं सुपरमार्केट में, जानें खासियत

Watermelon rind uses: गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में तरबूज की भरमार दिखाई देने लगती है. लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं और इसके लाल हिस्से का स्वाद लेने के बाद छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. वहां तरबूज के छिलकों को बेहद उपयोगी माना जाता है और उनसे कई तरह की डिशेज तैयार की जाती हैं. जापान के सुपरमार्केट में तरबूज के छिलके पैक होकर बिकते हैं और लोग इन्हें खरीदकर घर ले जाते हैं.