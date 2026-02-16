बंगाल में हिंदू मसूर दाल को क्यों नहीं मानते शाकाहारी, क्या है महाभारत से इसका नाता?

महाभारत काल से संबंध

बंगाली हिंदू परंपरा के अनुसार मसूर दाल (मुसुरीर दाल) को सामान्य दालों से अलग माना जाता है. ये मान्यता द्वापर युग, अर्थात महाभारत काल से जुड़ी हुई है. उस समय महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के आश्रम में कामधेनु नामक दिव्य गौ रहती थीं, जो सभी इच्छाएं पूर्ण करने में सक्षम थीं.