क्यों ‘मंदिरों का शहर’ कहलाता है जम्मू? जानिए क्या है इसका धार्मिक इतिहास, ये 5 प्राचीन मंदिर हैं इस शहर की पहचान
Jammu The City of Temples: जम्मू को ‘मंदिरों का शहर’ कहा जाता है. यहां कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिनके ऊंचे शिखर शहर की पहचान बनाते हैं. ये मंदिर जम्मू को एक धार्मिक और शांत वातावरण देते हैं. आखिर क्यों जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है? साथ ही जानिए जम्मू में स्थित 5 खास मंदिरों के बारे में.
जम्मू को मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है?
जम्मू को मंदिरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर और धार्मिक स्थल यहां के नज़ारे, इतिहास और रोज़मर्रा की सांस्कृतिक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं. शहर में कई धार्मिक जगहें हैं जो पूरे साल भक्तों को अपनी ओर खींचती हैं.
मंदिर बनाने की परंपरा को डोगरा शासकों के समय में काफी सपोर्ट मिला, जिन्होंने जम्मू की धार्मिक और आर्किटेक्चरल विरासत में योगदान दिया. कई ऐतिहासिक मंदिर आज भी पूजा की जगह के तौर पर काम करते हैं, जबकि उनका आर्किटेक्चर पिछली पीढ़ियों की कारीगरी और परंपराओं को दिखाता है. जम्मू की पहचान के पीछे एक और वजह तीर्थयात्रा और स्थानीय जीवन के बीच गहरा रिश्ता है. धार्मिक त्योहार, प्रार्थना और पवित्र जगहों पर जाना कई लोगों के लिए ज़रूरी परंपराएं हैं। ये सभी वजहें बताती हैं कि जम्मू को मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है.
वैष्णों देवी
जम्मू की पवित्र जगहों की कोई भी लिस्ट वैष्णो देवी के बिना पूरी नहीं होती, जो भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तीर्थ जगहों में से एक है. कटरा के पास त्रिकुटा पहाड़ियों में एक गुफा में बना यह मंदिर देवी को समर्पित है और इसके लिए बेस कैंप से लगभग 13 km का ट्रेक करना पड़ता है. हर साल लाखों भक्त यह यात्रा करते हैं, कई पैदल, कुछ टट्टू या पालकी पर, अटूट विश्वास से खिंचे चले आते हैं.
रणबिरेश्वर मंदिर
महाराजा रणबीर सिंह द्वारा बनवाया गया यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. यहां विशाल शिवलिंग और क्रिस्टल से बने कई छोटे शिवलिंग हैं. इसकी सुंदर नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व इसे खास बनाते हैं.
बाहु किला और बावे वाली माता मंदिर
तवी नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित बाहु किले में बावे वाली माता का मंदिर है, जो देवी काली को समर्पित है. इसे जम्मू के प्राचीन धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहां से शहर का सुंदर नजारा भी दिखाई देता है.
अमर महल मंदिर
अमर महल को मुख्य रूप से म्यूजियम के लिए जाना जाता है. यहां छोटे मंदिर भी हैं, जो डोगरा राजवंश की धार्मिक आस्था और शाही विरासत को दर्शाते हैं.
सुध महादेव मंदिर
पटनीटॉप के पास स्थित सुध महादेव एक प्राचीन शिव मंदिर है. यहां रखा विशाल त्रिशूल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है. पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर शांत वातावरण के लिए जाना जाता है.