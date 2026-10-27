क्यों ‘मंदिरों का शहर’ कहलाता है जम्मू? जानिए क्या है इसका धार्मिक इतिहास, ये 5 प्राचीन मंदिर हैं इस शहर की पहचान

जम्मू को मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है?

जम्मू को मंदिरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर और धार्मिक स्थल यहां के नज़ारे, इतिहास और रोज़मर्रा की सांस्कृतिक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं. शहर में कई धार्मिक जगहें हैं जो पूरे साल भक्तों को अपनी ओर खींचती हैं.



मंदिर बनाने की परंपरा को डोगरा शासकों के समय में काफी सपोर्ट मिला, जिन्होंने जम्मू की धार्मिक और आर्किटेक्चरल विरासत में योगदान दिया. कई ऐतिहासिक मंदिर आज भी पूजा की जगह के तौर पर काम करते हैं, जबकि उनका आर्किटेक्चर पिछली पीढ़ियों की कारीगरी और परंपराओं को दिखाता है. जम्मू की पहचान के पीछे एक और वजह तीर्थयात्रा और स्थानीय जीवन के बीच गहरा रिश्ता है. धार्मिक त्योहार, प्रार्थना और पवित्र जगहों पर जाना कई लोगों के लिए ज़रूरी परंपराएं हैं। ये सभी वजहें बताती हैं कि जम्मू को मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है.