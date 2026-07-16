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Train Engine: ट्रेनों के इंजन का रंग लाल, नीला, सफेद या पीला क्यों होता है? जानें इसके पीछे का कारण और कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी

Train Engine: रेलवे देश के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, जहां हर दिन लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं. जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर आती है, लोगों की नजर सबसे पहले उसके इंजन पर जाती है. लेकिन, इंजन में क्या अलग है इस बात को शायद ही कोई नोटिस करता होगा. 


By: Kunal Mishra | Published: July 16, 2026 6:44:36 PM IST

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Train Engine: ट्रेनों के इंजन का रंग लाल, नीला, सफेद या पीला क्यों होता है? जानें इसके पीछे का कारण और कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी - Photo Gallery
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अलग-अलग क्यों होते हैं ट्रेन के इंजन?

ट्रेन के इंजन आमतौर पर अलग-अलग इसलिए होते हैं क्योंकि, कई तरह के रंग होने से यह पता चलता है कि कौन सी ट्रेन सुपरफास्ट है और कौन सी ट्रेन सामान्य या फिर पैसेंजल मेल है. इस बात का अंदाजा आप ट्रेन के इंजन के रंग से लगा सकते हैं.

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लाल रंग का इंजन

बहुत सी ट्रेनों में लाल रंग का इंजन लगा होता है. अगर आपको लाल इंजन दिखाई दे तो समझ लें कि यह एक पैसेंजर या मेल ट्रेन है. आमतौर पर लाल रंग का इंजन पैसेंजर या फिर किसी नॉर्मल ट्रेन को ले जाने का काम करता है.

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सफेद रंग का इंजन क्या बताता है?

कुछ ट्रेनों में सफेद रंग का इंजन भी दिया गया होता है, जो देखने में काफी आकर्षक होता है. दरअसल, यह इंजन बिजली से चलते हैं और आमतौर पर यह काफी शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं. हालांकि, यह पैसेंजर ट्रेन के साथ ही कुछ सामान्य ट्रेनों में भी दिखते हैं.

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नीला रंग का इंजन

नीले रंग का इंजन कुछ ही ट्रेनों में दिया जाता है. यह इंजन काफी प्रीमियम और तेज गति से चलने वाला होता है. दरअसल, यह सुपरफास्ट ट्रेनों, राजधानी और दुरंतों जैसी तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए दिया गया होता है. नीले रंग के इंजन से यह पता चलता है कि यह कोई तेज रफ्तार ट्रेन है.

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पीले रंग का इंजन किस ट्रेन में लगता है?

देखा जाए तो पीले रंग का इंजन कई ट्रेनों में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पैसेंजर ट्रेनों के लिए नहीं किया जाता है. दरअसल, इस इंजन का इस्तेमाल मेंटेनेंस और निरीक्षण के साथ ही रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

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