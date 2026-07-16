Train Engine: ट्रेनों के इंजन का रंग लाल, नीला, सफेद या पीला क्यों होता है? जानें इसके पीछे का कारण और कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी

Train Engine: रेलवे देश के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, जहां हर दिन लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं. जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर आती है, लोगों की नजर सबसे पहले उसके इंजन पर जाती है. लेकिन, इंजन में क्या अलग है इस बात को शायद ही कोई नोटिस करता होगा.