Solo Traveling: क्यों हर जगह बढ़ रहा है अकेले घूमने का ट्रेंड; आखिर क्या हैं इसके फायदे?

Benefits Of Solo Traveller: सोलो ट्रैवलिंग यानी अकेले यात्रा करना आज की तेज़-रफ्तार और तनावभरी ज़िंदगी में लोगों के लिए एक बड़ा सहारा बन रहा है. जब हम परिवार, दोस्तों या किसी ग्रुप के साथ यात्रा करते हैं, तो कई फैसले दूसरों की पसंद के अनुसार लेने पड़ते हैं. कभी-कभी मन न होते हुए भी किसी जगह जाना पड़ता है या खाने-पीने के विकल्पों में समझौता करना पड़ता है. लेकिन सोलो ट्रैवलिंग में व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है. यह आज़ादी ही इस तरह के सफर को अनोखा और खास बनाती है.