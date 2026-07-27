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Term Insurance लेना क्यों होता है जरूरी? कैसे और कौन ले सकता है यह इंश्योरेंस, जानें पूरी डिटेल

Term Insurance: आज के समय में जीवन की बीमारी, सड़क हादसे और लोगों पर आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि लोगों को हेल्थ, लाइफ और टर्म इंश्योरेंस लेकर रखना चाहिए. अक्सर लोग टर्म इंश्योरेंस लेते तो हैं, लेकिन कई बार गलत कंपनी या टर्म चुन लेते हैं, जिसके चलते उनका इंश्योरेंस किफायती नहीं रहता है.


By: Kunal Mishra | Published: July 27, 2026 6:27:06 PM IST

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क्या होता है टर्म इंश्योरेंस?

टर्म इंश्योरेंस एक तरह का बीमा प्लान है, जिसका उद्देश्य निवेश करना नहीं, बल्कि परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना होता है. इस प्लान को लेकर आप एक रिटर्न तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन किसी कारणवश मौत हो जाने पर नॉमिनी को एक अच्छी राशि मिल जाती है.

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कम प्रीमियम में बड़ा लाइफ कवर

टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अन्य कई बीमा कंपनियों और प्लान की तुलना में कम प्रीमियम देकर बड़ा बीमा कवर लिया जा सकता है. कम अर्निंग वाले लोग भी इस बीमा को ले सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं.

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बच्चों के लिए सुरक्षा

अगर आपके परिवार में छोटे बच्चें हैं तो उनकी शिक्षा और भविष्य के खर्चों की चिंता रहती है. ऐसे में अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो काफी हद तक यह परेशानी दूर हो सकती है. इसके बाद आपको उनके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

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कौन ले सकता है टर्म इंश्योरेंस?

टर्म इंश्योरेंस को आमतौर पर कोई भी ले सकता है. अगर आप नौकरीपेशा कर्मचारी हैं, निजी कंपनी में काम करते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं तो भी टर्म इंश्योरेंस को ले सकते हैं. बिजनेसमैन से लेकर फ्रीलांसर आदि तक भी इस प्लान को ले सकते हैं.

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टर्म इंश्योरेंस लेने का सही समय क्या है?

टर्म इंश्योरेंस को जितनी कम उम्र में लिया जाए यह उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है. दरअसल, ऐसे में आपको लंबे समय तक का कवर मिल जाता है और इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम भी कम रहता है.

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