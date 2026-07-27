Term Insurance लेना क्यों होता है जरूरी? कैसे और कौन ले सकता है यह इंश्योरेंस, जानें पूरी डिटेल

Term Insurance: आज के समय में जीवन की बीमारी, सड़क हादसे और लोगों पर आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि लोगों को हेल्थ, लाइफ और टर्म इंश्योरेंस लेकर रखना चाहिए. अक्सर लोग टर्म इंश्योरेंस लेते तो हैं, लेकिन कई बार गलत कंपनी या टर्म चुन लेते हैं, जिसके चलते उनका इंश्योरेंस किफायती नहीं रहता है.