धूप में कार पार्क करते समय वाइपर उठाना क्यों है जरूरी? इन तरीकों से रखें सुरक्षित, नहीं होगा कोई नुकसान

Car Wipers Safety Tips: गर्मियों के मौसम में अक्सर कार चलाने वालों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बढ़ता तापमान कई बार लंबी से से धूप में खड़ी कारों पर असर डालता है. इससे न केवल इंजन और कार का इंटीरियर प्रभावित होता है बल्कि, इससे कार के वाइपर पर भी प्रभाव पड़ता है. इसलिए, तेज धूप के दौरान आपको कई तरह की सुरक्षा और सावधानियां बरतनी चाहिए.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भी कार को धूप में पार्क किया जाए तो ऐसे में उसका वाइपर उठा देना किफायती माना जाता है. ऐसे में विंडशील्ड वाइपर उठाना कार के लिए कई तरीकों से सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.