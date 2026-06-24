धूप में कार पार्क करते समय वाइपर उठाना क्यों है जरूरी? इन तरीकों से रखें सुरक्षित, नहीं होगा कोई नुकसान
Car Wipers Safety Tips: गर्मियों के मौसम में अक्सर कार चलाने वालों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बढ़ता तापमान कई बार लंबी से से धूप में खड़ी कारों पर असर डालता है. इससे न केवल इंजन और कार का इंटीरियर प्रभावित होता है बल्कि, इससे कार के वाइपर पर भी प्रभाव पड़ता है. इसलिए, तेज धूप के दौरान आपको कई तरह की सुरक्षा और सावधानियां बरतनी चाहिए.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भी कार को धूप में पार्क किया जाए तो ऐसे में उसका वाइपर उठा देना किफायती माना जाता है. ऐसे में विंडशील्ड वाइपर उठाना कार के लिए कई तरीकों से सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.
सुरक्षित रहता है वाइपर ब्लेड
वाइपर और समें लगी ब्लेड को भी कार का जरूरी हिस्सा माना जाता है. धूप में कार को बिना वाइपर उठाकर खड़ी करने से कई बार अंदर की ब्लेड टूटने या चटकने लगती है. वहीं, वाइपर को उठाकर पार्क करने पर ब्लेड की उम्र बढ़ सकती है.
बारिश में देते हैं अच्छी परफॉर्मेंस
अगर आप पार्किंग के दौरान वाइपर को उठाकर रखते हैं तो ऐसे में यह वाइपर बारिश के मौसम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं. लंबे समय तक डाउन रहने से कई बार वाइपर सख्त और जाम हो जाते हैं.
नहीं बनेंगे निशान
दरअसल, लंबे समय तक वाइपर डाउन रखने से शीशे पर निशान बन जाते हैं. अगर आप वाइपर को खड़ा करके रखते हैं तो ऐसे में कांच साफ रहता है और ड्राइवर की विजिबिलिटी भी बढ़ सकती है.
कमजोर नहीं पडती रबड़
कई बार वाइपर को डाउन रखने से धूप का प्रभाव रबड़ को सख्त और कमजोर बना सकता है. इससे कार के विंडशील्ड वाइपर की रबड़ ठीक तरह काम नहीं करती है. इससे बचने के लिए बेहतर है कि वाइपर को उठाकर रखें.
बढ़ सकता है खर्च
अगर आप गाडडी पार्क करने के दौरान रबड़ को उठाकर नहीं रखते हैं तो ऐसे में कई बार यह खराब हो सकती है, जिससे आपको रिपेयरिंग के लिए फालतू का खर्चा उठाना पड़ सकता है. इससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ता है.