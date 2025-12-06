एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जानना क्यों है जरूरी? घर में बैठे-ऐसे कर सकते हैं पहचान

कोड के रूप में दर्ज होती है सिलेंडर की वैधता

खाने की वस्तुओं या दवाइयों की तरह ही एलपीजी सिलेंडर की भी एक निश्चित वैधता होती है. फर्क सिर्फ इतना है कि यह वैधता किसी लेबल पर नहीं, बल्कि सिलेंडर की बॉडी पर कोड के रूप में दर्ज होती है. उपयोगकर्ता अक्सर सिलेंडर पर छपे A-27, B-28, C-29 या D-30 जैसे कोड देखते हैं, लेकिन उनका मतलब समझ नहीं पाते.