ज्यादा प्रोटीन से नहीं बनती सेहत, बढ़ सकता है किडनी पर खतरा! जानें कितना प्रोटीन है सही?

Protein Can Be Dangerous: आजकल फिटनेस की शौकीन लोगों, एथलीट और बॉडीबिल्डर के बीच हाई प्रोटीन डाइट एक पॉपूलर ट्रेंड बन गया है. जो फैट कम कर अपनी मसल्स बनाना चाहते हैं. हालांकि, शरीर के वजन के हिसाब से अधिक प्रोटीन खाना सेहत के लिए खरता बन सकता है. 32 इंसानों पर हुई स्टडीज़ को एनालाइज करने के बाद पाया गया है कि बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन लेना खासतौर पर रेड मीट और सप्लीमेंट्स यह किडन और लीवर पर बुरा असर डाल सकता है.