सोने और चाँदी की चमक का खुला राज, जानिये कैसे गुलाबी कागज चमक को करता है दोगुनी ?

सोने और चाँदी के गहनों को अक्सर गुलाबी (मैजेंटा) कागज में लपेटकर दिया जाता है। जब भी आप किसी ज्वेलरी की दुकान से गहने खरीदते हैं, तो पैकेट खोलते ही यह खास रंग नज़र आता है। यह दृश्य गहनों की सुंदरता को और बढ़ा देता है और खरीदने वाले को एक अलग तरह की खुशी का एहसास कराता है। समय के साथ यह तरीका पहचान और परंपरा दोनों का हिस्सा बन गया है।