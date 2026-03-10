ईरान के ‘काले सोने’ पर क्यों टिकी है दुनिया की नजर? जानिए लिक्विड गोल्ड का रहस्य

Israel Crude Oil: ईरानी तेल की लोकप्रियता का राज किसी से छिपा नहीं है. ईरान से कई देश में तेल निर्यात किया जाता है. यह तेल अमेरिकी तेल के मुकाबले अधिक किफायती और मुनाफे का सौदा है. कार में ईंधन भरवाते या किसी विमान में सवार होने तक में ईधन के पीछे एक खास रिफाइनरी इंजीनियर का गणित छिपा होता है. दशकों से दुनिया भर के इंजीनियर बेहद बारीकी से ईरान के तेल को चुनते आए हैं. ईरान का कच्चा तेल रसायनिक रूप से एक ऐसे स्पॉट पर है, जिसे दूसरे देस के तेल से रिप्लेस करना लगभग मुश्किल और नुकसानदायक साबित हो सकता है.