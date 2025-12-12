  • Home>
  • Gallery»
  • खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है

खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है

भारत में चाय का सेवन बहुत ज्यादा होता है. लोग इतनी चाय पिते हैं कि कई बार अपने खाने के साथ सा बाद भी चाय पी लेते हैं. लेकिन खानेके बाद चाय पीना शरीर के लिए खरतनाक हो सकता है. जानते हैं खाने के बाद चाय पीने से क्या नुकसान होता है.


By: Tavishi Kalra | Published: December 12, 2025 11:02:30 AM IST

Follow us on
Google News
खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery
1/6

Slide 1

भारतीय परिवारों में चाय का चलन बहुत ज्यादा है, खाने के बाद चाय बहुत ही दिक्कतों का कारण बन सकती है. अपने किसी भी मील के बाद चाय पीना शरीर में आयरन की कमी को अनजान दे सकता है.

खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery
2/6

Slide 2

एक्सपर्ट्स की मानें तो खाने के बाद तुरंत चाय पिने से बचना चाहिए. अगर आपको को बार-बार चाय पीने की आदत है तो आप अपने खाने के करीब 45 मिनट या एक घंटे के बाद चाय पीये.

खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery
3/6

Slide 3

भारत में चाय केवल एक ड्रिंक नहीं बल्कि लोगों की आदत बन चुकी है. बिना चाय के लोगों को तरह-तरह की परेशानियां होने लगती हैं. कई लोगों का चाय के बिना पेट साफ नहीं होता है, वहीं कई को चाय के बिना सिर दर्द होने लगता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीना सेहत के लिए सही है या गलत?

खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery
4/6

Slide 4

एक्सपर्ट्स की मानें तो खाने के तुरंत बाद चाय पीने की आपकी यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. लेकिन अगर आपकी यह आदत रोज की है तो इस आदत को आज ही रोक क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीना शरीर में आयरन (Iron) के अवशोषण (absorption) को कम करता है.

खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery
5/6

Slide 5

इस आदत से आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है और आप एनीमिया (anaemia) का शिकार हो सकते हैं.

खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery
6/6

Slide 6

आयरन की कमी से बचने के लिए, भोजन और चाय के सेवन के बीच कम से कम एक से दो घंटे का अंतर रखना चाहिए. इस आदत को जल्द -जल्द से छोड़ना चाहिए.

Tags:
ironiron deficiencyTeatea after meals
खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery
खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery
खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery
खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है - Photo Gallery