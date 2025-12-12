खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? सावधान! आयरन की कमी हो सकती है
भारत में चाय का सेवन बहुत ज्यादा होता है. लोग इतनी चाय पिते हैं कि कई बार अपने खाने के साथ सा बाद भी चाय पी लेते हैं. लेकिन खानेके बाद चाय पीना शरीर के लिए खरतनाक हो सकता है. जानते हैं खाने के बाद चाय पीने से क्या नुकसान होता है.
भारतीय परिवारों में चाय का चलन बहुत ज्यादा है, खाने के बाद चाय बहुत ही दिक्कतों का कारण बन सकती है. अपने किसी भी मील के बाद चाय पीना शरीर में आयरन की कमी को अनजान दे सकता है.
एक्सपर्ट्स की मानें तो खाने के बाद तुरंत चाय पिने से बचना चाहिए. अगर आपको को बार-बार चाय पीने की आदत है तो आप अपने खाने के करीब 45 मिनट या एक घंटे के बाद चाय पीये.
भारत में चाय केवल एक ड्रिंक नहीं बल्कि लोगों की आदत बन चुकी है. बिना चाय के लोगों को तरह-तरह की परेशानियां होने लगती हैं. कई लोगों का चाय के बिना पेट साफ नहीं होता है, वहीं कई को चाय के बिना सिर दर्द होने लगता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीना सेहत के लिए सही है या गलत?
एक्सपर्ट्स की मानें तो खाने के तुरंत बाद चाय पीने की आपकी यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. लेकिन अगर आपकी यह आदत रोज की है तो इस आदत को आज ही रोक क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीना शरीर में आयरन (Iron) के अवशोषण (absorption) को कम करता है.
इस आदत से आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है और आप एनीमिया (anaemia) का शिकार हो सकते हैं.
आयरन की कमी से बचने के लिए, भोजन और चाय के सेवन के बीच कम से कम एक से दो घंटे का अंतर रखना चाहिए. इस आदत को जल्द -जल्द से छोड़ना चाहिए.