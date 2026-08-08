Business Loan: बिजनेस के लिए लोन कब नहीं मिलता? किन गलतियों से नहीं होता पास, क्या हो सकते हैं कारण

बिजनेस की कम इनकम

बैंक के लिए सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं होता कि बिजनेस अच्छा चल रहा है. उसे यह भी देखना होता है कि कारोबार से वास्तव में कितनी और कितनी नियमित इनकम हो रही है. अगर बैंक स्टेटमेंट में बिक्री या बिजनेस से आने वाला पैसा बहुत कम दिखाई देता है कई बार लोन मिलने में परेशानी हो सकती है.