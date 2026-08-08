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Business Loan: बिजनेस के लिए लोन कब नहीं मिलता? किन गलतियों से नहीं होता पास, क्या हो सकते हैं कारण

Business Loan: आज के समय में अपना कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिर्फ आइडिया और मेहनत काफी नहीं होती है. बल्कि, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लागत लगाना भी बेहद जरूरी होता है. इसके लिए अक्सर लोगों को लोन लेने की जरूरत पड़ती है.


By: Kunal Mishra | Published: August 8, 2026 8:21:35 PM IST

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पुराने लोन की EMI में देरी

अगर आपके पुराने लोन की EMI लगातार समय पर नहीं जाती रही है, तो नया लोन लेना मुश्किल हो सकता है. बैंक यह देखना चाहता है कि आवेदक पहले से मौजूद ईएमआई को लगातार भर रहा है या फिर नहीं. अगर पुरानी EMI में बार-बार देरी हुई है, तो बैंक लोन देने से मना भी कर सकता है.

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पहले से ज्यादा कर्ज होना

अगर किसी कारोबारी के ऊपर पहले से कई लोन चल रहे हैं और उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा EMI में जा रहा है. तो कई बार ऐसी स्थिति में बैंक नए लोन को एक जोखिम के तौर पर देख सकता है और लोन देने से मना भी कर सकता है.

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बिजनेस की कम इनकम

बैंक के लिए सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं होता कि बिजनेस अच्छा चल रहा है. उसे यह भी देखना होता है कि कारोबार से वास्तव में कितनी और कितनी नियमित इनकम हो रही है. अगर बैंक स्टेटमेंट में बिक्री या बिजनेस से आने वाला पैसा बहुत कम दिखाई देता है कई बार लोन मिलने में परेशानी हो सकती है.

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बैंक स्टेटमेंट में गड़बड़ी

बैंक लोन आवेदन के दौरान बैंक स्टेटमेंट को देखकर बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति का अंदाजा लगा सकता है. अगर खाते में बार-बार भुगतान असफल हो रहे हैं, पर्याप्त बैलेंस नहीं रहता, चेक बाउंस होते हैं तो ऐसे में लोन मिलने में समस्या हो सकती है.

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ITR में कम इनकम दिखाना

टैक्स बचाने के लिए कुछ बिजनेसमैन अपनी असली कमाई की तुलना में बहुत कम इनकम दिखाने की कोशिश करते हैं. बाद में जब वे बड़ा बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो यही फाइनेंशियल रिकॉर्ड उनके लिए समस्या बन सकता है.

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