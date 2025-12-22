सर्दियों में गर्दन-कंधे का दर्द क्यों बढ़ता है? आयुर्वेद और साइंस बताते हैं राहत के आसान देसी उपाय

ठंड में अकड़ने लगती हैं मांसपेशियां

ठंड के मौसम में धूप कम मिलती है, शारीरिक गतिविधियां घट जाती हैं और शरीर की मांसपेशियां धीरे-धीरे अकड़ने लगती हैं. सुबह उठते ही गर्दन जमी हुई महसूस होती है और दिनभर कंधों में भारीपन बना रहता है. आयुर्वेद के अनुसार, सर्दियों में वात दोष बढ़ जाता है. वात दोष का सीधा संबंध सूखापन, जकड़न और दर्द से होता है. ठंडी हवा शरीर में प्रवेश कर जोड़ों और मांसपेशियों को सख्त कर देती है. वहीं विज्ञान के मुताबिक, ठंड लगने पर रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे गर्दन और कंधों तक खून और ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है. यही वजह है कि दर्द और जकड़न बढ़ जाती है.