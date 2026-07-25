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CNG कार में गैस भरवाते समय लोगों को क्यों उतार दिया जाता है? आखिर क्या होता है इसके पीछे का कारण

CNG Filling: आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण बड़ी संख्या में लोग CNG कारों की ओर रुख कर रहे हैं. कम फ्यूल में बेहतर माइलेज मिलने के साथ ही यह कारें जेब पर भी भारी नहीं पड़ती हैं. यही कारण है कि सीएनजी आज के समय में एक लोकप्रिय विकल्प बन चुका है.


By: Kunal Mishra | Published: July 25, 2026 10:12:17 PM IST

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सुरक्षा को देखते हुए

आमतौर पर CNG कार में गैस भरते समय सिलेंडर में काफी हाई प्रेशर पर गैस भरी जाती है. अगर किसी कारणवश गैस लीकेज या अन्य तकनीकी समस्या हो जाए, तो कार के बाहर मौजूद लोग ज्यादा सुरक्षित रहते हैं इसलिए सीएनजी भरवाते समय यात्रियों को बाहर निकाल दिया जाता है.

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गैस लीकेज का खतरा

देखा जाए तो CNG लीक होने का खतरा रहता है इसलिए भी ज्यादातर मामलों में यात्रियों को कार से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है. हालांकि, आधुनिक CNG सिस्टम कई सुरक्षा फीचर्स के साथ आते हैं, फिर भी किसी भी सीएनजी भरने की प्रक्रिया में सावधानी बरतना जरूरी होता है.

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काम करने में सुविधा

सीएनजी भरने के समय कार से लोगों को इसलिए भी उतार दिया जाता है क्योंकि, सीएनजी गैस भरने वाले कर्मचारियों को काम करने में सुविधा और आसानी रहती है. ऐसे में CNG नोजल सही तरीके से लगाया जा सकता है और पाइप और वाल्व की जांच कर सकते हैं.

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इन गलतियों से हमेशा बचें

CNG भरवाते समय आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए. गैस भरते समय इंजन चालू न रखें साथ ही कर्मचारी की बात मानें और सिलेंडर की टेस्टिंग की तारीख नजरअंदाज न करें. CNG सिस्टम में किसी तरह की छेड़छाड़ करना भी नुकसानदायक हो सकता है.

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CNG भरवाते समय ध्यान रखें ये बातें

CNG भरवाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. ऐसे में कार से निकल जाएं और धूम्रपान करने से बचें. इसके लिए आपको हाइड्रो टेस्ट भी कराना चाहिए. सीएनजी भरवाते समय हमेशा इंजन को बंद रखें.

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