CNG कार में गैस भरवाते समय लोगों को क्यों उतार दिया जाता है? आखिर क्या होता है इसके पीछे का कारण

CNG Filling: आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण बड़ी संख्या में लोग CNG कारों की ओर रुख कर रहे हैं. कम फ्यूल में बेहतर माइलेज मिलने के साथ ही यह कारें जेब पर भी भारी नहीं पड़ती हैं. यही कारण है कि सीएनजी आज के समय में एक लोकप्रिय विकल्प बन चुका है.