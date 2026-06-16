रिजर्व में लगने से पहले बाइक क्यों देती है झटके? कैसे देती है पेट्रोल खत्म होने का संकेत, समझें लॉजिक
reserve mode in bike: बाइक चलाते समय कई बार ऐसा होता है कि अचानक इंजन झटके देने लगता है. एक्सेलरेटर देने पर भी बाइक सही तरह से आगे नहीं बढ़ती है. ऐसी स्थिति में रुककर बाइक को रिजर्व मोड में शिफ्ट करना पड़ता है. ऐसा नहीं करने पर कई बार बाइक बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती है.लेकिन, ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि रिजर्व मोड में आते ही बाइक झटके मारना शुरू कर देती है.
इंजन तक पर्याप्त पेट्रोल नहीं पहुंचना
दरअसल, जब टैंक में पेट्रोल बहुत कम बच जाता है, तो फ्यूल लाइन में लगातार पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो पाती है और पेट्रोल रुक-रुककर पहुंचता है. इससे इंजन को जरूरत के हिसाब से पेट्रोल नहीं मिलता और बाइक झटके देने लगती है.
एयर और फ्यूल का बैलेंस गड़बड
आमतौर पर ऐसा भी होता है कि एयर और फ्यूल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद बाइक रिजर्व मोड में आने पर झटके मारना शुरु कर देती है. पेट्रोल कम होने पर यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे इंजन मिसफायर करने लगता है.
इंजन की पावर कम होना
रिजर्व में लगने का मतलब है कि आपकी बाइक यह संकेत दे रही है कि आपकी बाइक का पेट्रोल अब खत्म हो रहा है. कम पेट्रोल के कारण इंजन लगातार पावर पैदा नहीं कर पाता, जिससे आपको बार-बार झटके महसूस हो सकते हैं.
पेट्रोल खत्म होने का संकेत
दरअसल, बाइक रिजर्व मोड में आ जाए तो यह समझ जाना चाहिए कि बाइक में पर्याप्त पेट्रोल नहीं है. बचे हुए पेट्रोल में आप कुछ ही दूरी तय कर सकते हैं इसलिए आपको पेट्रोल डलवा लेना चाहिए.
इन बातों का रखें ध्यान
अगर आपकी बाइक झटके दे रही है और रिजर्व में लग चुकी है तो ऐसे में पेट्रोल भरवा लें. इसके साथ ही बार-बार रिजर्व पर बाइक चलाने से बचें. वहीं, लंबी यात्रा से पहले टैंक पर्याप्त भरवा लेना बेहद जरूरी माना जाता है.