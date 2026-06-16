रिजर्व में लगने से पहले बाइक क्यों देती है झटके? कैसे देती है पेट्रोल खत्म होने का संकेत, समझें लॉजिक

reserve mode in bike: बाइक चलाते समय कई बार ऐसा होता है कि अचानक इंजन झटके देने लगता है. एक्सेलरेटर देने पर भी बाइक सही तरह से आगे नहीं बढ़ती है. ऐसी स्थिति में रुककर बाइक को रिजर्व मोड में शिफ्ट करना पड़ता है. ऐसा नहीं करने पर कई बार बाइक बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती है.लेकिन, ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि रिजर्व मोड में आते ही बाइक झटके मारना शुरू कर देती है.