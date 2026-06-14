AC Cooling Tips: गर्मियों में अचानक कम क्यों हो जाती है AC की कूलिंग? जानें इसके पीछे का असली कारण
AC Cooling Tips: गर्मी का मौसम आते ही एयर कंडीशनर (AC) घरों, ऑफिसों और दुकानों की सबसे जरूरी जरूरत बन जाता है. जब बाहर का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, तब लोग राहत पाने के लिए AC पर सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं. लेकिन, अक्सर देखा जाता है कि जिस AC की कूलिंग सामान्य दिनों में काफी अच्छी होती है.
एयर फिल्टर का गंदा होना
गंदे एयर फिल्टर कूलिंग कम होने की सबसे आम कारणों में से एक है. दरअसल, कई बार फिल्टर गंदा होने के चलते एयरफ्लो कम हो जाता है साथ ही साथ ठंडी हवा ठीक से बाहर नहीं निकल पाती औऱ कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इससे कलिंग पर भी प्रभाव पड़ता है.
सर्विसिंग समय पर न होना
कई लोग सालों तक AC की सर्विस नहीं करवाते हैं, जोकि ऐसी कूलिंग नहीं होने का एक आम कारण माना जाता है. सर्विस नहीं कराने पर कई बार कॉइल्स पर धूल जम जाती है साथ ही साथ कूलिंग क्षमता कम हो जाती है. इससे मशीन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और कूलिंग कम हो जाती है.
कंडेनसर यूनिट पर धूल जमा होना
कई बार आउटडोर यूनिट गर्म हवा को बाहर निकालती है. अगर उस पर धूल या कचरा जमा हो जाए तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है तो ऐसे में कूलिंग कम हो जाती है साथ ही साथ बिजली की खपत बढ़ सकती है.
बाहर का तापमान ज्यादा होना
AC का काम कमरे की गर्मी को बाहर निकालना होता है. जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो AC के कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है ऐसे में कई बार AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कूलिंग कम हो जाती है.
न करें नजरअंदाज
अगर आपका ऐसी कूलिंग अचानक कम कर दे या फिर उसमें से कुछ असामान्य आवाज आना और ज्यादा पानी टपकने जैसी समस्या रहे तो इसे नजरअंदज करने के बजाय आपको ध्यान जरूर देना चाहिए.