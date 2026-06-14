AC Cooling Tips: गर्मियों में अचानक कम क्यों हो जाती है AC की कूलिंग? जानें इसके पीछे का असली कारण

AC Cooling Tips: गर्मी का मौसम आते ही एयर कंडीशनर (AC) घरों, ऑफिसों और दुकानों की सबसे जरूरी जरूरत बन जाता है. जब बाहर का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, तब लोग राहत पाने के लिए AC पर सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं. लेकिन, अक्सर देखा जाता है कि जिस AC की कूलिंग सामान्य दिनों में काफी अच्छी होती है.