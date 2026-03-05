Benefits of eating cucumber: खीरे का सिरा घिसते ही क्यों निकलता है सफेद झाग, क्या है इसका राज

Benefits of eating cucumber: खीरा काटने से पहले उसके सिरे को घिसने की परंपरा काफी पुरानी है. ऐसा करने पर खीरे के सिरे से सफेद झाग जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे कुकुरबिटासिन कहा जाता है. यह एक प्राकृतिक एंजाइम है जो खीरे में कड़वाहट पैदा करता है.