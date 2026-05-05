पानी की बोतलों के ढक्कन अलग-अलग रंग के क्यों होते हैं? 99% लोग होते कंफ्यूज, यहां समझिए पूरा सच

Why Water Bottle Cap Colour is Different: पानी पीना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है. इंसान बिना खाने के चार दिन तक जी सकता है, लेकिन बिना पानी पिए एक दिन भी नहीं रह सकता. अगर पानी न मिले तो शरीर डीहाइड्रेट हो जाता है, जिससे कमज़ोरी आती है और अगर हालात गंभीर हों तो इंसान की मौत भी हो सकती है. इसीलिए लोग जब भी बाहर जाते हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर ले जाते हैं. कुछ लोग दुकानों से पानी की बोतल खरीदते हैं.