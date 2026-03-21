emotional tears: क्यों आते हैं आंसू? जानिए इमोशंस और रोने के पीछे का विज्ञान

Emotional tears: आंसू तीन प्रकार के होते हैं-बेसल, रिफ्लेक्स और इमोशनल. जहां बेसल आंसू आंखों को नम रखते हैं, वहीं रिफ्लेक्स आंसू धूल या कण से सुरक्षा देते हैं. इमोशनल आंसू सबसे जटिल होते हैं, जो दिमाग के भावनात्मक हिस्सों से जुड़े होते हैं.