Hotel Room Secrets: होटल रूम का ये राज़ शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा! बिस्तर के सामने ही क्यों होता है आईना?

Hotel Room Secrets: अगर आप कभी किसी होटल में रुके हैं, तो आपने शायद एक जैसा लेआउट कई जगहों पर देखा होगा. एक खास बात जो अक्सरनज़र आती है, वह है बिस्तर के सामने लगा बड़ा शीशा. यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि होटल के कमरों को डिजाइन करते समय इसे ध्यान में रखकर लगाया जाता है. इसके पीछे कई व्यावहारिक कारण होते हैं. सबसे पहला कारण यह है कि शीशा कमरे को बड़ा और खुला दिखाने में मदद करता है. छोटे होटल के कमरों में शीशे के इस्तेमाल से रोशनी ज्यादा फैलती है और कमरा ज्यादा सुंदर और आरामदायक महसूस होता है. इसके अलावा, मेहमान तैयार होते समय आसानी से खुद को देख सकते हैं और अपने कपड़े, बाल या लुक को ठीक कर सकते हैं.