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Hotel Room Secrets: होटल रूम का ये राज़ शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा! बिस्तर के सामने ही क्यों होता है आईना?

Hotel Room Secrets: अगर आप कभी किसी होटल में रुके हैं, तो आपने शायद एक जैसा लेआउट कई जगहों पर देखा होगा. एक खास बात जो अक्सरनज़र आती है, वह है बिस्तर के सामने लगा बड़ा शीशा. यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि होटल के कमरों को डिजाइन करते समय इसे ध्यान में रखकर लगाया जाता है. इसके पीछे कई व्यावहारिक कारण होते हैं. सबसे पहला कारण यह है कि शीशा कमरे को बड़ा और खुला दिखाने में मदद करता है. छोटे होटल के कमरों में शीशे के इस्तेमाल से रोशनी ज्यादा फैलती है और कमरा ज्यादा सुंदर और आरामदायक महसूस होता है. इसके अलावा, मेहमान तैयार होते समय आसानी से खुद को देख सकते हैं और अपने कपड़े, बाल या लुक को ठीक कर सकते हैं.


By: Heena Khan | Published: July 29, 2026 12:34:01 PM IST

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एक जैसा होता है इंटीरियर

चाहे आप किसी लग्ज़री रिज़ॉर्ट में रुकें या बजट होटल में, कमरों का लेआउट अक्सर एक जैसा ही होता है. टीवी, मिनी फ़्रिज, डेस्क और शीशे इस तरह से लगाए जाते हैं ताकि मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम और सुविधा मिले और उनका अनुभव बेहतर हो.

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बेड के सामने क्यों होता है शीशा

होटल में शीशों को बिस्तर के सामने लगाने का मुख्य कारण खिड़कियों से आने वाली प्राकृतिक रोशनी को रिफ़्लेक्ट करना है. यह आसान सा तरीका कमरे को रोशन करता है, उसे ज़्यादा बड़ा दिखाता है और बिना अतिरिक्त लाइट के एक अच्छा माहौल बनाता है.

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किस लिए होता है शीशे का इस्तेमाल

इंटीरियर डिज़ाइनर अक्सर छोटे कमरों को बड़ा दिखाने के लिए शीशों का इस्तेमाल करते हैं. रोशनी और आस-पास की सजावट को रिफ़्लेक्ट करके, शीशे जगह में गहराई लाते हैं, जिससे मेहमानों को कमरा ज़्यादा रोशन और खुला-खुला लगता है.

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आराम डाल सकता है दखल

फेंग शुई के सिद्धांतों के अनुसार, बिस्तर के ठीक सामने लगा शीशा बेचैन करने वाली या नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि यह आराम में बाधा डाल सकता है, जिससे रात में शांति से और अच्छी नींद लेना मुश्किल हो सकता है.

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शीशा पैदा करता  है बेचैनी

सांस्कृतिक मान्यताओं के अलावा, रात में शीशे कभी-कभी बेचैनी पैदा कर सकते हैं. शीशे में परछाई या अचानक कोई हलचल देखकर नींद खुलने पर थोड़ी देर के लिए उलझन या घबराहट हो सकती है, जब तक कि आपको यह एहसास न हो जाए कि वह सिर्फ़ आपकी अपनी परछाई है.

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कमरे की बढ़ाता है खूबसूरती

होटल में शीशे मुख्य रूप से रोशनी बेहतर करने, जगह को बड़ा दिखाने और कमरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं. जहाँ बहुत से लोग इन फ़ायदों को पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग बिस्तर से दूर शीशा लगाना पसंद करते हैं, इसलिए यह डिज़ाइन का फ़ैसला व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है.

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