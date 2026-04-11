Sameera-reddy-glamour: स्टेटस दिखाने के लिए खरीदे लाखों के बैग और जैकेट, समीरा रेड्डी ने खोला राज

Sameera-reddy-glamour: समीरा रेड्डी ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि करियर की शुरुआत में वह महंगे बैग, ब्रांडेड कपड़ों और दिखावे वाली जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं. उस समय उन्हें लगता था कि इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए ग्लैमरस दिखना और हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है. लाखों रुपये के बैग और कपड़े खरीदना उनकी आदत बन चुका था, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी सादगी में है.