Coconuts Banned In Flights: प्लेन में इस फल पर लगा है बैन! सफर में नहीं ले जा सकते साथ; जान लें ये जरूरी नियम

Coconuts Banned In Flights: हवाई यात्रा के अपने कई नियम होते हैं. इनमें धार वाले सामान, लिक्विड और ज्वलनशील चीजें ले जाने पर पूरी तरह से बैन है. लेकिन कुछ ऐसे भी नियम है, जो सुनने में बेहद अजीब लगते हैं. नारियल ले जाने पर रोक इन्हीं नियमों में से एक है. नारियल धार्मिक कामों, खाने और रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि इसे फ्लाइट में आखिर क्यों नहीं ले जा सकते?