रोज ऑटो में सफर करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है इसमें 4 नहीं सिर्फ 3 पहिए ही क्यों होते हैं? असली वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत होती है. कुछ लोगों के पास अपनी गाड़ियां होती हैं, जबकि बहुत से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. आपने शायद ऑटो-रिक्शा देखे होंगे और उनमें सफर भी किया होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर गाड़ियों में चार पहिए क्यों होते हैं, जबकि ऑटो-रिक्शा में सिर्फ तीन ही होते हैं?