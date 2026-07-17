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टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? सफेद रबर की ये अनसुनी कहानी चौंका देगी

Why Tyres Are Black: हम रोजाना सड़कों पर दौड़ती कार, बाइक, बस और ट्रक देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर वाहन के टायर लगभग हमेशा काले ही क्यों होते हैं? हैरानी की बात यह है कि जिन पेड़ों से रबर निकलता है, उसका रंग काला नहीं बल्कि दूध जैसा सफेद होता है. फिर ऐसा क्या होता है कि वही रबर कुछ ही प्रक्रियाओं के बाद काले रंग के मजबूत टायर में बदल जाता है? इसके पीछे छिपा है विज्ञान, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का दिलचस्प मेल. ऐसे में चलिए विस्तार से समझे इस अनोखे सफर को.


By: Shristi S | Published: July 17, 2026 6:13:43 PM IST

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पेड़ से होता है रबर का जन्म - Photo Gallery
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पेड़ से होता है रबर का जन्म

टायर बनाने की शुरुआत रबर के पेड़ से होती है. पेड़ की छाल पर हल्की कटिंग करने पर सफेद, दूधिया लेटेक्स निकलता है. यही प्राकृतिक रबर का मुख्य स्त्रोत है.

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सफेद रबर से टायर नहीं बन सकता

प्राकृतिक रबर लचीला जरूर होता है, लेकिन अकेले इसके सहारे टायर बनाना संभव नहीं है. यह जल्दी घिस जाता है, गर्मी सहन नहीं कर पाता और लंबे समय तक टिकाऊ भी नहीं रहता.

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यहीं बदलता है रंग, मिलाया जाता है कार्बन ब्लैक

टायर को मजबूत बनाने के लिए रबर में कार्बन ब्लैक नाम का बेहद महीन काला पाउडर मिलाया जाता है. यही वह पदार्थ है जौ टायर को उसका काला रंग देता है और उसकी मजबूती कई गुना बढ़ा देता है.

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सिर्फ रंग नहीं, कार्बन ब्लैक की असली ताकत

कार्बन ब्लैक केवल टायर को काला नहीं बनाता, बल्कि उसे सड़क पर घिसने से बचाता है, अधिक गर्मी सहने लायक बनाता है और सूरज की UV किरणों से होने वाले नुकसान से भी सुरक्षा देता है. यही वजह है कि टायर की उम्र कई गुना बढ़ जाती है.

ऐसे बनता है मजबूत टायर - Photo Gallery
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ऐसे बनता है मजबूत टायर

रबर में कार्बन ब्लैक, सल्फर, ऑयल और अन्य रसायनों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है. इसके बाद इसे सांचे में डालकर आकार दिया जाता है और वल्केनाइजेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है. इसी प्रक्रिया से टायर मजबूत, लचीला और लंबे समय तक चलने योग्य बनता है.

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क्या सफेद टायर बनाए जा सकते हैं?

तकनीकी रूप से सफेद टायर बनाए जा सकते हैं, लेकिन वे सड़क पर ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे. वे जल्दी घिस जाएंगे, गर्मी से कमजोर पड़ जाएंगे और सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर नहीं माने जाते. यही वजह है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले टायरों का ट्रेड हमेशा काला ही रखा जाता है.

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car tyrescar tyres safety
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