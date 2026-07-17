टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? सफेद रबर की ये अनसुनी कहानी चौंका देगी

Why Tyres Are Black: हम रोजाना सड़कों पर दौड़ती कार, बाइक, बस और ट्रक देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर वाहन के टायर लगभग हमेशा काले ही क्यों होते हैं? हैरानी की बात यह है कि जिन पेड़ों से रबर निकलता है, उसका रंग काला नहीं बल्कि दूध जैसा सफेद होता है. फिर ऐसा क्या होता है कि वही रबर कुछ ही प्रक्रियाओं के बाद काले रंग के मजबूत टायर में बदल जाता है? इसके पीछे छिपा है विज्ञान, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का दिलचस्प मेल. ऐसे में चलिए विस्तार से समझे इस अनोखे सफर को.