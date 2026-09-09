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Railway Track: ट्रेन की पटरी पर क्यों बिछाए जाते हैं नुकीले पत्थर? सुरक्षा के लिहाज से कैसे आते हैं काम, समझें पीछे का लॉजिक

Railway Track: जब भी हम रेलवे ट्रैक को देखते हैं तो लोहे की दो पटरियों के नीचे और आसपास छोटे-बड़े नुकीले पत्थर जरूर दिखाई देते हैं. यह पत्थर थोड़ी दूर पर नहीं बल्कि, जितना लंबा ट्रैक होता है उतनी ही संख्या में बिछे होते हैं. हालांकि, यह देखने में बेहद आम लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर यह पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं.

 


By: Kunal Mishra | Published: September 9, 2026 5:31:21 PM IST

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पटरियों को खिसकने से रोकना

पटरियों पर पत्थर सुरक्षा के लिहाज से बिछाए जाते हैं. दरअसल, रेलवे ट्रैक से जब ट्रेन निकलती है तो ऐसे में बहुत तेजी से कंपन होती है और पटरियां कई बार हिल भी जाती हैं. इसलिए बैलास्ट के लिए हमेशा नुकीले और खुरदुरे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है. इससे पटरियां अपनी जगह से खिसकती नहीं हैं.

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ट्रैक से पानी सोखना

बारिश का पानी सीधे रेलवे ट्रैक के आसपास गिरता है. अगर पानी ट्रैक के नीचे जमा होता रहे तो मिट्टी कमजोर हो सकती है और ट्रैक की मजबूती कम हो सकती है, जिससे कई बार ट्रैक नीचे धंस भी सकता है. पत्थरों के बीच खाली जगह होती है, जिससे पानी को नीचे और किनारों की ओर निकलने का रास्ता मिलता है.

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ट्रैक में लचीलापन पैदा करना

ट्रेन के पहिए और रेल के बीच संपर्क के दौरान आमतौर पर झटके और कंपन पैदा होते हैं. इन्हें पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन ट्रैक को इस तरह बनाया जाता है कि इन्हें मैनेज किया जा सके. बैलास्ट स्लीपर और नीचे की फॉर्मेशन के बीच एक तरह का granular support देता है, जिससे इलास्टिसिटी बनी रहती है.

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वजन को बांटना

ट्रेन जब सैकड़ों टन का वजन लेकर ट्रैक पर चलती है तो ऐसे में स्टील की पटरियां और कंक्रीट के स्लीपर्स अकेले उस दबाव को नहीं झेल सकते हैं. ये पत्थर उस दबाव को सोखकर जमीन पर बराबर फैलाते हैं, जिससे पटरियां अंदर नहीं धंसतीं है.

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घास उगने से रोकना

अगर सोचिए कि रेलवे ट्रैक पर गिट्टी या पत्थर न होते तो ऐसे में वहां केवल मिट्टी होती, जिसमें आए दिन झाड़ियां और घास उग जाती. इससे ट्रैक घास में छिप जाएंगे और पटरी बदलने या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने में लोको पाइलेट को परेशानी हो सकती है.

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