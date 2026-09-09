Railway Track: ट्रेन की पटरी पर क्यों बिछाए जाते हैं नुकीले पत्थर? सुरक्षा के लिहाज से कैसे आते हैं काम, समझें पीछे का लॉजिक

Railway Track: जब भी हम रेलवे ट्रैक को देखते हैं तो लोहे की दो पटरियों के नीचे और आसपास छोटे-बड़े नुकीले पत्थर जरूर दिखाई देते हैं. यह पत्थर थोड़ी दूर पर नहीं बल्कि, जितना लंबा ट्रैक होता है उतनी ही संख्या में बिछे होते हैं. हालांकि, यह देखने में बेहद आम लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर यह पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं.