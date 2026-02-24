Mayank Pawar Death: उम्र, नेट वर्थ से लेकर करियर तक… यहां जानें स्प्लिट्सविला फेम स्टार मयंक पवार के बारें में

स्प्लिट्सविला 7 से हुए फेमस

वह स्प्लिट्सविला 7 की वजह से फेमस हुए. लोगों को शो में उनका शांत और स्थिर रहना बहुत पसंद आया. यहाँ तक कि शो को होस्ट करने वाली सनी लियोनी भी रो पड़ीं और उनके जाते समय उन्हें गले लगा लिया. को-होस्ट निखिल चिनप्पा ने भी उन्हें गले लगाने के लिए रोका. स्प्लिट्सविला ने मयंक को सच में लाइमलाइट में ला दिया. लोगों ने उनके सच्चे होने और हमेशा कूल रहने की तारीफ़ की.