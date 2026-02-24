Mayank Pawar Death: उम्र, नेट वर्थ से लेकर करियर तक… यहां जानें स्प्लिट्सविला फेम स्टार मयंक पवार के बारें में
Who Was Mayank Pawar: मयंक पवार एक पॉपुलर रियलिटी टेलीविज़न पर्सनैलिटी थे जो MTV स्प्लिट्सविला में आने से फेमस हुए थे. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के लिए जाने जाने वाले, वह जल्द ही यूथ ऑडियंस के बीच एक जाना-माना चेहरा बन गए. उनके अचानक निधन से फैंस शॉक में हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर है.
Mayank Pawar's age
मयंक पवार की उम्र
जन्म की तारीख: 1 जनवरी 1989
मौत के समय उम्र: 37 साल
निधन की तारीख: 23 फरवरी 2026
मयंक पवार की नेट वर्थ
उनकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग ₹40 लाख से ₹60 लाख थी. MTV स्प्लिट्सविला के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ उनकी इनकम भी लगातार बढ़ रही थी. मयंक पवार ने रियलिटी शो, ब्रांड कोलेबोरेशन, मॉडलिंग असाइनमेंट और सोशल मीडिया प्रमोशन से कमाई की.
उनकी मौत के बारे में अब तक हम जो जानते हैं?
मयंक पवार की मौत की खबर, जिनका 23 फरवरी 2026 को निधन हो गया, सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई है. फैंस और साथी कंटेस्टेंट दुख जता रहे हैं और दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. उनकी मौत की सही वजह ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुई है और परिवार और करीबी सोर्स से और जानकारी का इंतज़ार है.
मयंक पवार का सफ़र
अभी तक किसी ने उनकी मौत का कारण नहीं बताया है. बुधवार, 25 फरवरी, 2026 को शाम 5 से 6 बजे तक राणा प्रताप बाग के संगम पार्क में वाल्मीकि मंदिर में उनके लिए एक प्रार्थना सभा है.
मयंक को फिटनेस पसंद थी
मयंक को फिटनेस पसंद थी; वह सिर्फ़ वर्कआउट ही नहीं करते थे, बल्कि दूसरों को भी ट्रेन करने में मदद करते थे. हालाँकि, जब उनकी पर्सनल लाइफ़ की बात आई, तो उन्होंने चीज़ों को छिपाकर रखा. गर्लफ्रेंड या पत्नी के बारे में कोई बात नहीं है, इसलिए किसी को सच में नहीं पता कि वह शादीशुदा थे या नहीं.
स्प्लिट्सविला 7 से हुए फेमस
वह स्प्लिट्सविला 7 की वजह से फेमस हुए. लोगों को शो में उनका शांत और स्थिर रहना बहुत पसंद आया. यहाँ तक कि शो को होस्ट करने वाली सनी लियोनी भी रो पड़ीं और उनके जाते समय उन्हें गले लगा लिया. को-होस्ट निखिल चिनप्पा ने भी उन्हें गले लगाने के लिए रोका. स्प्लिट्सविला ने मयंक को सच में लाइमलाइट में ला दिया. लोगों ने उनके सच्चे होने और हमेशा कूल रहने की तारीफ़ की.
डिस्क्लेमर
यह कंटेंट पब्लिकली मौजूद रिपोर्ट्स पर आधारित है और सिर्फ़ जानकारी के लिए है. आगे कन्फर्मेशन आने पर ऑफिशियल जानकारी अलग हो सकती है.