कौन था भारत का वो पहला T20 कप्तान, जिसने जिताया पहला ही मुकाबला और वही मैच बन गया आखिरी?

भारतीय T20 की शुरुआत

भारत आज T20 फॉर्मेट की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसकी शुरुआत 2006 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर बहुत खामोशी से हुई थी. जोहान्सबर्ग में खेले गए भारत के पहले T20 मैच में राहुल द्रविड़ के चोटिल होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने कप्तानी संभाली. भारत ने यह मैच जीता और सहवाग अपने कप्तानी करियर को 100% जीत के रिकॉर्ड के साथ खत्म करने वाले इकलौते कप्तान बने.