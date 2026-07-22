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कौन था भारत का वो पहला T20 कप्तान, जिसने जिताया पहला ही मुकाबला और वही मैच बन गया आखिरी?

टी20 क्रिकेट में आज भारत का जो परचम लहरा रहा है, उसकी कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. बिना किसी उम्मीद के शुरू हुए एक सफर से लेकर दुनिया पर राज करने तक, हमारी टीम ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे हैं. आइए, भारत के इस रोमांचक टी20 सफर और दिग्गजों के कप्तानी के सफर को 7 आसान भागों में करीब से समझते हैं.


By: Shivani Singh | Published: July 22, 2026 8:08:34 PM IST

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भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग. - Photo Gallery
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भारतीय T20 की शुरुआत

भारत आज T20 फॉर्मेट की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसकी शुरुआत 2006 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर बहुत खामोशी से हुई थी. जोहान्सबर्ग में खेले गए भारत के पहले T20 मैच में राहुल द्रविड़ के चोटिल होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने कप्तानी संभाली. भारत ने यह मैच जीता और सहवाग अपने कप्तानी करियर को 100% जीत के रिकॉर्ड के साथ खत्म करने वाले इकलौते कप्तान बने.

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एमएस धोनी

भारतीय T20 क्रिकेट को असली पहचान एमएस धोनी ने दिलाई. 2007 के पहले T20 विश्व कप में उन्होंने एक युवा टीम के साथ भारत को विश्व विजेता बनाया. धोनी ने 2007 से 2016 के बीच रिकॉर्ड 72 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचों में भारत की कमान संभाली और T20 को भारत में बेहद लोकप्रिय बना दिया.

विराट कोहली - Photo Gallery
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विराट कोहली

धोनी के बाद विराट कोहली ने 2017 में कप्तानी संभाली. उन्होंने 50 T20 मैचों में टीम का नेतृत्व किया, जिनमें से भारत ने 30 मैचों में जीत दर्ज की. हालांकि कोहली अपनी कप्तानी में कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत सके, लेकिन एक बल्लेबाज और कप्तान के तौर पर उनका दौर काफी मजबूत रहा.

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रोहित शर्मा

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय T20 क्रिकेट ने एक नया शिखर छुआ. उन्होंने 62 मैचों में कप्तानी करते हुए लगभग 80% के जीत प्रतिशत के साथ 49 मैच जीते. रोहित ने 2024 का T20 विश्व कप जीतकर भारत के ICC ट्रॉफी के लंबे सूखे को खत्म किया और अपने T20 करियर का शानदार अंत किया.

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वर्कलोड मैनेजमेंट और युवा कप्तानों का योगदान

आधुनिक क्रिकेट में खिलाड़ियों के वर्कलोड को संभालने के लिए बीसीसीआई ने कई अन्य खिलाड़ियों को भी कप्तानी के मौके दिए. इनमें हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 16 मैचों में कप्तानी की (10 जीत), जबकि शुभमन गिल, सुरेश रैना और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों ने भी कम मैचों में कप्तानी करते हुए बेहतरीन जीत प्रतिशत दर्ज किया.

सूर्यकुमार यादव - Photo Gallery
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सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव का कप्तानी दौर आंकड़ों के लिहाज से सबसे दबदबे वाला रहा. 2023 के बाद से 52 मैचों में कप्तानी करते हुए उन्होंने भारत को 40 मैचों में जीत दिलाई (82% जीत प्रतिशत). उनकी कप्तानी में भारत ने द्विपक्षीय सीरीज में अजेय रहने का रिकॉर्ड बनाया, एशिया कप जीता और T20 विश्व कप में भी शानदार सफलता हासिल की.

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श्रेयस अय्यर ने धोनी की बराबरी की. - Photo Gallery
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श्रेयस अय्यर

अब कप्तानी की यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर है. हालांकि, उनके शुरुआती 7 मैचों में 6 हार के साथ शुरुआत कठिन रही है. पिछले कप्तानों की शानदार सफलता के बाद इस पद को संभालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती और कप्तानी कौशल की असली परीक्षा है.

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