Mid Day Meal: बच्चों की थाली में अंडे की एंट्री कब हुई? मिड-डे मील में इसे शामिल करने का फैसला किसने लिया

Mid Day Meal Programme: वेस्ट बंगाल में मिड डे मील में अड़े को लेकर विवाद शुरू हो गया है. बता दें कि इस्कॉन को मिड जे मील का जिम्मा सौंपा गया है. इस्कॉन ने खाने से अंडे को हटा दिया है और पूरे मेन्यू को वेजीटेरियन कर दिया. मिड डे मील में इस बदलाव से कई लोग खूश नहीं हैं जिससे ये विवाद शुरू हो गया है. तो चलिए जानते हैं कि भारत जहां वेजीटेरियन खाने को प्रायोरिटी दी जाती है वहां मिड डे मील प्रोग्राम में अंडे को पहली बार कब और क्यों शामिल किया गया.