Mid Day Meal: बच्चों की थाली में अंडे की एंट्री कब हुई? मिड-डे मील में इसे शामिल करने का फैसला किसने लिया
Mid Day Meal Programme: वेस्ट बंगाल में मिड डे मील में अड़े को लेकर विवाद शुरू हो गया है. बता दें कि इस्कॉन को मिड जे मील का जिम्मा सौंपा गया है. इस्कॉन ने खाने से अंडे को हटा दिया है और पूरे मेन्यू को वेजीटेरियन कर दिया. मिड डे मील में इस बदलाव से कई लोग खूश नहीं हैं जिससे ये विवाद शुरू हो गया है. तो चलिए जानते हैं कि भारत जहां वेजीटेरियन खाने को प्रायोरिटी दी जाती है वहां मिड डे मील प्रोग्राम में अंडे को पहली बार कब और क्यों शामिल किया गया.
इस राज्य ने की थी मिड डे मील में अड़े देने की शुरुआत
स्कूल के मिड डे मील में अड़े देने की शुरुआत सबसे पहले तमिलानाडु में की गई थी. साल 1989 में तब के तत्कालीन सीएम एम करूणानिधि ने मिड डे मील प्रोग्राम में उबले हुए अंडे शामिल करने का आदेश दिया था. इसके पीछे का उद्देश्य स्कूली बच्चों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना था. तब छात्रों को हर महीने दो उबले हुए अंडे दिए जाते थे. वहीं जो बच्चे अंडे नहीं खाते थे उनके लिए केला देना का आदेश दिया गया था.
धीरे-धीरे बढ़ी अंडो की संख्या
इस प्रोग्राम के सफल होने के बाद धीरे-धीरे अंडे की संख्या को बढ़ाया गया. 1990 और 2008 के बीच हर हफ्ते में एक बार के बजाय तीन दिन अड़े देने शुरू किए गए. 2010 में करुणानिधि सरकार ने स्कूलों में सभी 5 वर्किंग डे पर अंडे देने का आदेश देकर इस प्रोग्राम को और बड़ा बना दिया.
जयललिता का मसाला एग प्रोग्राम
2013 में जे. जयललिता की लीडरशिप वाली सरकार ने मसाला एग शुरू किया ताकि खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू बनाए रखते हुए उसे छात्रों के लिए और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके.
मिड डे मील प्रोग्राम का जन्म स्थान
तमिलनाडु को ही भारत के मिड डे मील प्रोग्राम का जन्म स्थान माना जाता है. मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सबसे पहले 1920 में स्कूल फीडिंग प्रोग्राम शुरू किया था. 1956 में मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा इस पूरे राज्य में फैलाया गया.
न्यूट्रिशियस मील स्कीम
1982 में मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन ने इस प्रोग्राम को न्यूट्रिशियस मील स्कीम में बदल दिया. इसके साथ इस प्रोग्राम की पहुंच काफी ज्यादा बढ़ी.
पश्चिम बंगाल में मिड डे मील प्रोग्राम
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय में अंडे PM-POSHAN का हिस्सा बने. राज्य ने कुपोषण से निपटने और बच्चों को प्रोटीन का सस्ता सोर्स देने की ज़रूरत का हवाला देते हुए सरकारी स्कूलों में हफ़्ते में कम से कम एक बार अंडे देना ज़रूरी कर दिया.