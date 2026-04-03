कच्चा प्याज हर किसी के लिए नहीं! जानें किन लोगों को इससे रहना चाहिए दूर?

Raw Onion Side Effects: पाव भाजी हो या फिर छोले भटूरे…अगर थाली में प्याज न हो तो स्वाद अधूरा सा लगता है. लंच हो या फिर डिनर कुछ लोग थाली में कच्चे प्याज के बिना खाना नहीं खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को कच्चा प्याज खाने से बचना चाहिए. अगर अचार या चटनी के बिना भी कच्चा प्याज खा रहे हैं, तो कुछ लोगों को पहले जान लेना चाहिए कि ऐसा करना ठीक नहीं है. डाइट एक्सपर्ट कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि प्याज हर किसी को सूट करें.