क्या छाछ हर किसी के लिए फायदेमंद है? जानिए किन लोगों को करना चाहिए परहेज

Who should not drink buttermilk: गर्मियों में छाछ शरीर को ठंडक पहुंचाने और पाचन बेहतर बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक मानी जाती है. हालांकि, हर व्यक्ति के लिए छाछ फायदेमंद हो यह जरूरी नहीं है. कुछ स्वास्थ्य समस्याओं में छाछ पीना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में जानिए किन लोगों को छाछ पीने से बचना चाहिए और कब इसका सेवन करने में सावधानी बरतनी चाहिए.