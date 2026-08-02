कौन हैं युविका चौधरी? जिन्होंने शाहरुख खान जैसे सितारों संग किया काम, बिग बॉस से भी लूट चुकी हैं महफिल

इन सीरियल्स में किया काम

युविका चौधरी ने कुछ समय के ब्रेक के बाद लाइफ ओके के शो 'दफा 420' से टीवी पर वापसी की. हालांकि, बाद में इस शो में उनकी जगह अभिनेत्री मधुरिमा तुली ने ले ली. साल 2015 में युविका ने लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 9' में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी सादगी और शांत स्वभाव से दर्शकों का ध्यान खींचा. इसके बाद 2018 में वह ज़ी टीवी के मशहूर धारावाहिक 'कुमकुम भाग्य' में टीना के किरदार में नजर आईं. वहीं, उन्होंने अपने पति प्रिंस नरूला के साथ टीवी शो 'लाल इश्क' के एक एपिसोड में शिखा का किरदार भी निभाया.