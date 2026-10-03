Who is Yukti Thareja: हिंदी, तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री में बिखेरा जलवा, अब फर्जी 2 में लीड रोल में शाहिद के साथ आएंगी नजर, कौन हैं युक्ति थरेजा?

Yukti Thareja Farzi 2 Lead Role: एक्ट्रेस युक्ति थरेजा फर्जी सीजन 2 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर शामिल हो रही हैं. उन्होंने इससे पहले ‘है जुनून! ड्रीम. डेयर. डोमिनेट’ और ‘दिल्ली क्राइम सीजन 3’ जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया है. राज निदिमोरू और कृष्णा डीके की जोड़ी द्वारा डायरेक्ट की गई यह क्राइम थ्रिलर अगले साल वापसी कर रही है. इसके पहले सीजन ने भारत के OTT सीन में बड़ी पहचान बनाई थी.