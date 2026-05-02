कौन हैं येशा सागर, जिनका समीर रिजवी से जुड़ रहा नाम? देखें डिलीट की गई बिकिनी Photos

Yesha Sagar Bikini Pics: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज समीर रिजवी पर सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा लव जिहाद का आरोप लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद सीनियर पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी के एक ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक हाई-प्रोफाइल क्रिकेटर और एक स्पोर्ट्स एंकर के बीच एक जटिल और पाबंदियों भरे रिश्ते की ओर इशारा किया था. हालांकि इन दोनों के नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए थे, लेकिन सोशल मीडिया यूज़र्स ने बहुत जल्द ही समीर रिज़वी और खूबसूरत इंडो-कैनेडियन एंकर येशा सागर को ही इन दोनों हस्तियों के तौर पर पहचान लिया. हालांकि येशा सागर ने इस सभी रिपोर्टों को सिरे से नकार दिया और इसे झूठा करार दिया. वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में समीर रिजवी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि येशा सागर कौन हैं?