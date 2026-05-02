  • Home>
  • Gallery»
  • कौन हैं येशा सागर, जिनका समीर रिजवी से जुड़ रहा नाम? देखें डिलीट की गई बिकिनी Photos

कौन हैं येशा सागर, जिनका समीर रिजवी से जुड़ रहा नाम? देखें डिलीट की गई बिकिनी Photos

Yesha Sagar Bikini Pics: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज समीर रिजवी पर सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा लव जिहाद का आरोप लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद सीनियर पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी के एक ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक हाई-प्रोफाइल क्रिकेटर और एक स्पोर्ट्स एंकर के बीच एक जटिल और पाबंदियों भरे रिश्ते की ओर इशारा किया था. हालांकि इन दोनों के नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए थे, लेकिन सोशल मीडिया यूज़र्स ने बहुत जल्द ही समीर रिज़वी और खूबसूरत इंडो-कैनेडियन एंकर येशा सागर को ही इन दोनों हस्तियों के तौर पर पहचान लिया. हालांकि येशा सागर ने इस सभी रिपोर्टों को सिरे से नकार दिया और इसे झूठा करार दिया. वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में समीर रिजवी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि येशा सागर कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: May 2, 2026 9:41:18 PM IST

Follow us on
Google News
कौन हैं येशा सागर? - Photo Gallery
1/8

कौन हैं येशा सागर?

येशा सागर एक इंडो-कैनेडियन मॉडल, अभिनेत्री और एंकर हैं, जो कथित तौर पर लुधियाना पंजाब की रहने वाली हैं.

You Might Be Interested In
कनाडा में की पढ़ाई - Photo Gallery
2/8

कनाडा में की पढ़ाई

मीडिया सूत्रों के अनुसार, बाद में वह अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कनाडा चली गईं और टोरंटो के सेनेका कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की.

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर बनाया करियर - Photo Gallery
3/8

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर बनाया करियर

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर करियर बनाने से पहले येशा सागर ने मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमाई थी.

You Might Be Interested In
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में किया काम - Photo Gallery
4/8

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में किया काम

खेल जगत में कदम रखने से पहले वह पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी स्टार थीं. उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल और परमिश वर्मा जैसे दिग्गजों के साथ 30 से भी ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो में काम किया है.

कई क्रिकेट लीग में स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के रूप में किया काम - Photo Gallery
5/8

कई क्रिकेट लीग में स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के रूप में किया काम

येशा कई क्रिकेट लीग और इवेंट्स से जुड़ी रही हैं, जैसे कि ग्लोबल T20 कनाडा, UP T20 लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग.

WPL 2026 के दौरान हुई थीं वायरल - Photo Gallery
6/8

WPL 2026 के दौरान हुई थीं वायरल

वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) के दौरान, वह एक वायरल ‘मिस्ट्री एंकर’ के तौर पर पूरे देश में मशहूर हो गईं. इस दौरान, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया.

रिपोर्ट में किया जा रहा दावा - Photo Gallery
7/8

रिपोर्ट में किया जा रहा दावा

वायरल हो रहे एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि समीर रिजवी ने येशा सागर पर दबाव डाला कि वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से अपनी सारी बोल्ड फोटो हटा लें. हालांकि येशा सागर ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है.

You Might Be Interested In
येशा सागर के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं? - Photo Gallery
8/8

येशा सागर के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?

येशा सागर के इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अब तक इंस्टाग्राम पर 201 पोस्ट किए हैं. इसके अलावा, वो 74 लोगों को फॉलो करती हैं.

Tags:
IPL 2026Sameer rizviYesha Sagar
कौन हैं येशा सागर, जिनका समीर रिजवी से जुड़ रहा नाम? देखें डिलीट की गई बिकिनी Photos

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं येशा सागर, जिनका समीर रिजवी से जुड़ रहा नाम? देखें डिलीट की गई बिकिनी Photos
कौन हैं येशा सागर, जिनका समीर रिजवी से जुड़ रहा नाम? देखें डिलीट की गई बिकिनी Photos
कौन हैं येशा सागर, जिनका समीर रिजवी से जुड़ रहा नाम? देखें डिलीट की गई बिकिनी Photos
कौन हैं येशा सागर, जिनका समीर रिजवी से जुड़ रहा नाम? देखें डिलीट की गई बिकिनी Photos