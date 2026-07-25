श्रेयस अय्यर के करीबी, बुमराह के फैन… कौन हैं डेब्यूटेंट यश ठाकुर, कैसे बनाई टीम इंडिया में जगह?

Who Is Yash Thakur: भारत बनाम जिम्बाब्वे के दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक नया चेहरा देखने को मिला. कोलकाता के जन्मे तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने भारत के लिए अपनी टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. उन्हें अशोक शर्मा की जगह पर मौका दिया गया है, जिन्होंने पिछले टी20 मैच में डेब्यू किया था. हालांकि वह अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे. इसके चलते उन्हें दूसरे टी20 से बाहर कर दिया. आइए जानते हैं कौन हैं 27 साल के यश ठाकुर…