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श्रेयस अय्यर के करीबी, बुमराह के फैन… कौन हैं डेब्यूटेंट यश ठाकुर, कैसे बनाई टीम इंडिया में जगह?

Who Is Yash Thakur: भारत बनाम जिम्बाब्वे के दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक नया चेहरा देखने को मिला. कोलकाता के जन्मे तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने भारत के लिए अपनी टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. उन्हें अशोक शर्मा की जगह पर मौका दिया गया है, जिन्होंने पिछले टी20 मैच में डेब्यू किया था. हालांकि वह अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे. इसके चलते उन्हें दूसरे टी20 से बाहर कर दिया. आइए जानते हैं कौन हैं 27 साल के यश ठाकुर…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 25, 2026 5:53:58 PM IST

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भारतीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर. - Photo Gallery
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कौन हैं यश ठाकुर?

भारतीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर का जन्म 28 दिसंबर 1998 को कोलकाता में हुआ था. हालांकि वह घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलते हैं. साथ वह इंडिया-ए के लिए भी खेल चुके हैं.

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विदर्भ के लिए डेब्यू

यश ठाकुर ने साल 2017 में विदर्भ के लिए अपना लिस्ट-ए डेब्यू किया था. इसके बाद साल 2018 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और फिर 2019 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यानी टी20 में पदार्पण किया.

यश ठाकुर का आईपीएल डेब्यू. - Photo Gallery
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IPL में कब हुई एंट्री?

साल 2023 की आईपीएल नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने यश ठाकुर को साइन किया. इसके अगले सीजन यानी IPL 2024 में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिया. इसके बाद मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने उन्हें 1.60 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया.

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पिता की कार्डियक अरेस्ट से मौत

यश ठाकुर के जीवन में सबसे बुरा दौर उस समय आया, जब 2023 में उनके पिता का निधन हो गया. उनके पिता रवि सिंह ठाकुर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी. उनके पिता का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने बेटे को भारत की नीली जर्सी में खेलते देखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. अब यश ठाकुर ने भारत के लिए डेब्यू करके अपने पिता का सपना पूरा किया है.

घरेलू क्रिकेट में यश ठाकुर का प्रदर्शन. - Photo Gallery
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घरेलू क्रिकेट में कैसा प्रदर्शन?

यश ठाकुर ने 2021-22 के घरेलू क्रिकेट सेशन में शानदार प्रदर्शन किया था. वह विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैचों में 18 विकेट लेकर विदर्भ के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे. इसके अलावा साल 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में 9 मैचों में 19 विकेट लेकर विदर्भ को चैंपियन बनाया. इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में भी यश ने 7 मैचों में 18 विकेट लिए.

आईपीएल 2026 में यश ठाकुर का प्रदर्शन. - Photo Gallery
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IPL 2026 में खेला सिर्फ 1 मैच

तेज गेंदबाज यश ठाकुर मौजूदा समय में पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा हैं. IPL 2026 में उन्हें पंजाब की ओर से सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए थे. इससे पहले IPL 2025 में भी यश को सिर्फ 2 मैचों में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल किया था.

इंडिया ए के लिए खेल चुके यश ठाकुर. - Photo Gallery
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इंडिया ए के लिए शानदार प्रदर्शन

यश ठाकुर ने हाल ही में श्रीलंका दौरे पर इंडिया ए की ओर से खेलते हुए शानदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में 3 मैचों में 5 विकेट चटकाए. इसके अलावा श्रीलंका ए के खिलाफ गॉल में खेले गए दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचों में 5 विकेट हासिल किए.

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भारत के लिए डेब्यू

घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर यश ठाकुर ने भारत की टी20 में अपनी जगह बनाई. उन्हें पहली बार जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया. अब उनका टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया है.

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Ind vs ZimYash Thakur
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