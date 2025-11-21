उदयपुर में किसकी होने वाली है शाही शादी? जूनियर ट्रंप, जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर समेत देश-विदेश से कई दिग्गज होंगे शामिल

Grand Wedding In Udaipur: राजस्थान के उदयपुर में इंडियन-अमेरिकन अरबपति परिवार के बेटे वामसी गदिराजू और रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है. 21 और 22 नवंबर को होने वाले इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी इनकी शाही शादी में शामिल होने जा रहे हैं. देश-विदेश से आने वाले महमानों के लिए लीला पैलेस में ठहरने के लिए अलग से ही व्यवस्था की गई है. तो वहीं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां, जैसे जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर की मौजूदगी को लेकर शाही शादी के इस सस्पेंस को और भी ज्यादा दर्शकों के लिए आकर्षण की तरफ बढ़ा दिया गया है.