उदयपुर में किसकी होने वाली है शाही शादी? जूनियर ट्रंप, जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर समेत देश-विदेश से कई दिग्गज होंगे शामिल
Grand Wedding In Udaipur: राजस्थान के उदयपुर में इंडियन-अमेरिकन अरबपति परिवार के बेटे वामसी गदिराजू और रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है. 21 और 22 नवंबर को होने वाले इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी इनकी शाही शादी में शामिल होने जा रहे हैं. देश-विदेश से आने वाले महमानों के लिए लीला पैलेस में ठहरने के लिए अलग से ही व्यवस्था की गई है. तो वहीं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां, जैसे जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर की मौजूदगी को लेकर शाही शादी के इस सस्पेंस को और भी ज्यादा दर्शकों के लिए आकर्षण की तरफ बढ़ा दिया गया है.
शाही वेन्यू की भव्य सजावट जारी
उदयपुर के सिटी पैलेस और मानेक चौक को प्री-वेडिंग इवेंट्स और रिसेप्शन के लिए किसी परी लोक की तरह बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया है.
अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का आगमन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जूनियर समेत दुनिया भर के व्यापार दिग्गज और मशहूर हस्तियां शादी को लेकर उदयपुर पहुंचने शुरू हो गए हैं.
सस्पेंस से भरा कपल
दूल्हा-दुल्हन वामसी गदिराजू और नेत्रा मंटेना एक इंडियन-अमेरिकन अरबपति परिवार की हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग का रहस्य सभी के सामने आ चुका है.
जग मंदिर में विवाह समारोह
ऐतिहासिक जग मंदिर पैलेस में होने वाले शादी समारोह की एक झलक देखने को मिलेगी, जो पिछोला झील के बीच में स्थित है.
पिछोला झील के बीच ट्रंप जूनियर का ठिकाना
अमेरिकी सुरक्षा घेरे में द लीला पैलेस जहां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ठहरेने वाले हैं.
बॉलीवुड सितारे शादी में लगाएंगे चार चांद
बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे जैसे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर और नोरा फतेही जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार्स भी इस शाही शादी में शामिल हो सकते हैं.
जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर का परफॉर्मेंस
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल सिंगर्स जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर भी इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल होंगे.
शाही शादी में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम
अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे के आगमन को ध्यान में रखते हुए, उदयपुर में कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ-साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है.
40 देशों से 126 हस्तियां शादी में होंगे शामिल
यह शादी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें करीब 40 देशों के 126 सेलिब्रिटी शामिल होने वाले हैं, जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं.
रामा राजू मंटेना की बेटी की शाही शादी
नेत्रा मंटेना, इंजीनियस फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और सीईओ रामा राजू मंटेना की बेटी हैं, और यह सेलिब्रेशन भारत की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग्स में से एक है.