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कौन हैं 16 साल की रीवा अरोरा? जिनके साथ डिलीवरी एजेंट ने की बदसलूकी, ग्लैमर से मचाती हैं तबाही

Riva Arora: रीवा अरोरा इन दिनों सुर्खियों में हैं. उन्होंने मुंबई में एक डिलीवरी एजेंट पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं, आरोपी ने रीवा को गंदी गालियां भी दीं. इस घटना के बाद से हर कोई उन्हें जानना चाह रहा है. आपको बता दें कि रीवा अरोरा विक्की कौशल के साथ फिल्म ‘उरी द सर्जिकल स्ट्राइक’ में नजर आ चुकी हैं. वह मात्र 16 साल की हैं और अपनी ग्लैमरस अदाओं से नेटिजंस को दीवाना बनाती नजर आती हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में.


By: Kamesh Dwivedi | Published: May 8, 2026 1:36:26 PM IST

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कौन हैं रीवा अरोरा?

रीवा अरोरा एक जानी-मानी अभिनेत्री, विजुअल ब्रांडर और कंटेंट क्रिएटर हैं. वो अक्सर मीडिया के केंद्र में रहती हैं. उनका जन्म 1 फरवरी 2010 को दिल्ली में हुआ था.

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रीवा अरोरा ने क्या आरोप लगाया?

रीवा अरोरा ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में 26 अप्रैल को अपने साथ हुए एक चौंकाने वाली घटना बताई. उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई में ब्लिंकइट ऑर्डर के दौरान एक डिलीवरी एजेंट ने उन्हें और उनके परिवार संग बदसलूकी की और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया. अभिनेत्री का कहना है कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मुंबई पुलिस को मदद के लिए बुलाना पड़ा था.

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मात्र 3 साल की उम्र में शुरू किया करियर

रिपोर्ट्स के अनुसार रीवा अरोरा ने मात्र तीन साल की उम्र से ही एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी.

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एक नजर उनके परिवार पर

रीवा अरोरा की मां निशा अरोरा हैं, जो वकील हैं और घर का सारा काम संभालती हैं. आपको बता दें कि उनके पिता का निधन कुछ साल पहले ही हो गया था. इसके अलावा उनकी एक बहन भी हैं.

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उरी फिल्म से जीता था दिल

साल 2018 में आदित्य धर के निर्देशन में 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' रिलीज हुई थी. विक्की कौशल अभिनीत इस फिल्म में रीवा अरोरा ने मोहित रैना की बेटी का किरदार निभाया था, जिनका नाम सुहानी कश्यप था. वह फिल्म में अपने शहीद पिता के शव को देख सैल्यूट मारते हुए रो पड़ती है. इस सीन ने सबको अंदर से झकझोर कर रख दिया था. और इसी सीन से वह चर्चा मे आ गई थीं.

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सोशल मीडिया पर हैं कई फॉलोअर्स

रीवा अरोरा इंस्टाग्राम पर छाई हुई हैं. उनके इंस्टा पर 10.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

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ऑडी खरीदने की वजह से चर्चा में थीं एक्ट्रेस

रीवा अरोरा ने अपने 13वें बर्थडे पर ब्लैक कलर की ऑडी खरीदी थी. इसके बाद उन्हें ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ा था. क्योंकि इस उम्र में उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. लोगों ने उन्हें पहले डीएल बनवाने की हिदायत दी.

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कितनी है नेटवर्थ?

कई रिपोर्ट्स के अनुसार, रीवा अरोरा की अनुमानित नेट वर्थ 8.2 करोड़ रुपये है.

Tags:
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