कौन हैं 16 साल की रीवा अरोरा? जिनके साथ डिलीवरी एजेंट ने की बदसलूकी, ग्लैमर से मचाती हैं तबाही

Riva Arora: रीवा अरोरा इन दिनों सुर्खियों में हैं. उन्होंने मुंबई में एक डिलीवरी एजेंट पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं, आरोपी ने रीवा को गंदी गालियां भी दीं. इस घटना के बाद से हर कोई उन्हें जानना चाह रहा है. आपको बता दें कि रीवा अरोरा विक्की कौशल के साथ फिल्म ‘उरी द सर्जिकल स्ट्राइक’ में नजर आ चुकी हैं. वह मात्र 16 साल की हैं और अपनी ग्लैमरस अदाओं से नेटिजंस को दीवाना बनाती नजर आती हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में.