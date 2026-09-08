कौन हैं उदिति सिंह? जो बिग बॉस 20 में मचा रही गर्दा, कभी करण वाही की थीं गर्लफ्रेंड! देखें उनकी ग्लैमरस तस्वीरें

Who is Uditi Singh: बिग बॉस 20 में कुछ ऐसे ग्लैमरस चेहरे आए हैं, जिनकी खूब चर्चा हो रही है. ऐसा ही एक नाम है उदिति सिंह का. वह टीवी और फिल्मों की दुनिया का बड़ा नाम है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस का एक समय टीवी अभिनेता करण वाही संग रिलेशन था. इन दिनों अभिनेत्री बिग बॉस 20 की शोभा बढ़ा रही हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में.