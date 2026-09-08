कौन हैं उदिति सिंह? जो बिग बॉस 20 में मचा रही गर्दा, कभी करण वाही की थीं गर्लफ्रेंड! देखें उनकी ग्लैमरस तस्वीरें
Who is Uditi Singh: बिग बॉस 20 में कुछ ऐसे ग्लैमरस चेहरे आए हैं, जिनकी खूब चर्चा हो रही है. ऐसा ही एक नाम है उदिति सिंह का. वह टीवी और फिल्मों की दुनिया का बड़ा नाम है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस का एक समय टीवी अभिनेता करण वाही संग रिलेशन था. इन दिनों अभिनेत्री बिग बॉस 20 की शोभा बढ़ा रही हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में.
कौन हैं उदिति सिंह?
उदिति सिंह एक अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने संगीत वीडियो और फिल्मों में काम किया है. वह बिग बॉस 20 में बतौर प्रतियोगी शामिल हुई हैं.
कब की एक्टिंग की शुरूआत?
उदिति सिंह ने साल 2021 में हिमेश रेशमिया की फिल्म 'सुरूर' से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने अन्य मनोरंजन परियोजनाओं में काम किया. बाद में वह नेटफ्लिक्स की फिल्म 'जाने जान' में नजर आईं, जिसमें करीना कपूर खान, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा ने अभिनय किया था. उदिति ने करीना के किरदार माया डिसूजा के बचपन का रोल निभाया था.
करीना कपूर की हमशक्ल कहा जाता है
सार्वजनिक कार्यक्रमों में उदिति सिंह, अक्सर करीना कपूर से मिलती-जुलती रहती हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वह करीना कपूर जैसी दिखती हैं.
करण वाही संग रिलेशन था
उदिति सिंह का नाम टेलीविजन अभिनेता करण वाही से जुड़ा था. कहा गया था दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों की तस्वीरें भी एक ही जगह से सामने आई थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी.
करण ने साफ किया कि वो सिंगल हैं
बताया गया कि बाद में करण वाही और उदिति सिंह का ब्रेकअप हो गया. 2022 में करण ने खुद को सिंगल बताया, लेकिन ब्रेकअप पर बात करने से इनकार किया. खबरों के मुताबिक, दोनों ने सोशल मीडिया से साथ की तस्वीरें भी हटा दी थीं.
इंस्टाग्राम पर रहती हैं एक्टिव
उदिति सिंह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टा पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.