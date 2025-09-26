कौन है टीवी एक्ट्रेस Madalsa Sharma, मिथुन चक्रवर्ती से क्या है उनका रिश्ता?

Madalsa Sharma : मदालसा शर्मा, टेलीविजन और साउथ इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना नाम हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अभिनय क्षमता और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल्स तक, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी छाप छोड़ी है. खासकर टीवी शो ‘अनुपमा’ में निभाया गया उनका किरदार आज भी फैंस के बीच चर्चा में रहता है. आइए जानते हैं मदालसा के करियर, निजी जीवन और अब तक के सफर के बारे में कुछ खास बातें.