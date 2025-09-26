कौन है टीवी एक्ट्रेस Madalsa Sharma, मिथुन चक्रवर्ती से क्या है उनका रिश्ता? - Photo Gallery
कौन है टीवी एक्ट्रेस Madalsa Sharma, मिथुन चक्रवर्ती से क्या है उनका रिश्ता?

Madalsa Sharma : मदालसा शर्मा, टेलीविजन और साउथ इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना नाम हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अभिनय क्षमता और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल्स तक, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी छाप छोड़ी है. खासकर टीवी शो ‘अनुपमा’ में निभाया गया उनका किरदार आज भी फैंस के बीच चर्चा में रहता है. आइए जानते हैं मदालसा के करियर, निजी जीवन और अब तक के सफर के बारे में कुछ खास बातें.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 26, 2025 11:02:30 AM IST

1/8

मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे की पत्नी

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह ने साल 2018 में टीवी एक्ट्रेस मदालसा शर्मा से विवाह किया था. मदालसा अक्सर अपनी पारिवारिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.

2/8

अनुपमा में किया रोल

मदालसा को स्टार प्लस के सुपरहिट शो ‘अनुपमा’ में देखा गया, जहां उन्होंने लीड एक्ट्रेस की सौतन का किरदार निभाया. इस भूमिका में उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला.

3/8

रुपाली गांगुली और मदालसा

स्क्रीन पर चाहे उनका किरदार कितना भी सख्त और तेज हो, असल जिंदगी में मदालसा बेहद प्यारी हैं. उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स से ये भी पता चलता है कि वो और रुपाली गांगुली (अनुपमा) आपस में अच्छे दोस्त हैं.

4/8

मदालसा का जन्म

मदालसा का जन्म 26 सितंबर 1991 को मुंबई में हुआ था. उनकी मां, शीला डेविड, खुद एक जानी-मानी फिल्म एक्ट्रेस रही हैं और ‘नदिया के पार’, ‘अबोध’, ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’, और ‘टार्जन’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

5/8

करियर की शुरुआत

मदालसा ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 2009 में तेलुगू फिल्म ‘फिटिंग मास्टर’ से की थी. इसके बाद उन्होंने 2010 में मलयालम फिल्म ‘शौर्या’ में काम किया, जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई.

6/8

कई फिल्मों में किया काम

साउथ इंडस्ट्री में कई फिल्मों में काम करने के बाद, 2017 में वो एक म्यूजिक वीडियो ‘धोखा’ में नजर आईं. 2020 में उन्होंने टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में एंट्री ली और इस शो में उन्होंने लगभग चार साल तक अभिनय किया. पिछले वर्ष उन्होंने इस शो से विदा ली.

7/8

मदालसा के फॉलोअर्स

इंस्टाग्राम पर मदालसा की बड़ी फैन फॉलोइंग है – उनके 2.1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वो यहां अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स के जरिए लगातार फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं.

8/8

जन्मदिन मना रही एक्ट्रेस

अपनी खूबसूरती और टैलेंट के लिए जानी जाने वाली मदालसा आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं.

